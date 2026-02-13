  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «После более чем 30 лет доминирования в «Ф-1» Ньюи вряд ли забыл все за год»
8

Фернандо Алонсо: «После более чем 30 лет доминирования в «Ф-1» Ньюи вряд ли забыл все за год»

Алонсо заверил, что уверен в успехе «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» заявил, что, несмотря на возникшие на предсезонных тестах трудности, продолжает верить в команду и ее руководителя Эдриана Ньюи.

«Да, думаю, да [я верю в команду]. Особенно если говорить о шасси. С силовой установкой все немного сложнее, поскольку мы все еще не до конца понимаем регламент и его требования. Но если говорить о шасси – тот тут никаких сомнений нет.

После более чем 30 лет доминирования в этом спорте Эдриан вряд ли забыл все за год. Не знаю, каково наше положение с точки зрения шасси и уровня сцепления, но даже если мы не готовы показать все 100%, то скоро мы это исправим, ведь мы разберемся со всеми проблемами.

Что касается силовой установки, мне кажется, нужно подождать и понять, как обстоят дела. Если мы окажемся позади, то нужно будет как можно скорее все улучшить», – сказал Алонсо.  

Главная проблема «Астон Мартин» – «Хонда», а не решения Ньюи (SoyMotor)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoЭдриан Ньюи
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хонда Алонсе-месть это блюдо которое подают холодным
Что касается силовой установки, то это GP2)) У Алонсо день сурка.
Ну опять же - 30 лет доминирования, но с оговоркой, что и у Ньюи были провальные болиды. Да, он лучший, но не безошибочный.
Ответ Кирилл Мартыненко
Ну опять же - 30 лет доминирования, но с оговоркой, что и у Ньюи были провальные болиды. Да, он лучший, но не безошибочный.
причем здесь провальные болиды которые в худшем случае были ну 3 по силе и то что мотор одной компании не разгоняется больше 300.
Ответ Orbitalnaya stanciya
причем здесь провальные болиды которые в худшем случае были ну 3 по силе и то что мотор одной компании не разгоняется больше 300.
При том, что Алонсо по сути сказал, что Ньюи - идеальный, а значит проблема точно не в Ньюи.

Если бы он сказал "у нас не хватает мощи" - то да, все было бы ясно.

Тем более тот же Стролл, когда недавно ляпнул про 4,5 секунды отставания, сказал также что у них проблемы со всем - и с двигателем, и с балансировкой, и с нехваткой сцепления. На одну Хонду тут спихнуть не получится.
Можно бесконечно смотреть на три вещи - как течет вода, как горит огонь и как Фернандо мочит Хонду.
Помнится булье говаривал что у макларена лучшее в пелетоне шасси и только хонда всё портит, а так бы они побеждали.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Пирелли» опубликовали выбор шин командами на вторые тесты в Бахрейне
сегодня, 19:46
Управляющий директор «Альпин»: «Если бы первая гонка прошла завтра, мы бы оказались где-то в середине пелотона, думаю»
сегодня, 18:17
Руководитель «Кадиллака»: «Начали двигаться вперед – и это максимум, чего стоит ожидать от новой команды, если только не случится чуда»
сегодня, 17:23
Мекьес вернется к работе в «Ред Булл» на финальных тестах в Бахрейне
сегодня, 16:33
Фернандо Алонсо: «Ньюи невероятный. В эпоху компьютеров и симуляций Эдриан все еще общается с пилотом»
сегодня, 15:54
«Ф-1» подтвердила продление контракта на проведение Гран-при в Барселоне до 2032 года
сегодня, 15:17
Пьер Ваше о скандальном моторе «Мерседеса»: «Не знаю, чем занимаются другие»
сегодня, 14:43
Зак Браун: «Норрис и Пиастри вновь смогут свободно бороться друг с другом на трассе»
сегодня, 14:18
Фредерик Вассер: «У Хэмилтона очень хороший настрой»
сегодня, 13:49
Контракт на проведение гонки в Барселоне продлен до 2032 года (El Periodico)
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем