Фернандо Алонсо: «После более чем 30 лет доминирования в «Ф-1» Ньюи вряд ли забыл все за год»

Алонсо заверил, что уверен в успехе «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» заявил, что, несмотря на возникшие на предсезонных тестах трудности, продолжает верить в команду и ее руководителя Эдриана Ньюи .

«Да, думаю, да [я верю в команду]. Особенно если говорить о шасси. С силовой установкой все немного сложнее, поскольку мы все еще не до конца понимаем регламент и его требования. Но если говорить о шасси – тот тут никаких сомнений нет.

После более чем 30 лет доминирования в этом спорте Эдриан вряд ли забыл все за год. Не знаю, каково наше положение с точки зрения шасси и уровня сцепления, но даже если мы не готовы показать все 100%, то скоро мы это исправим, ведь мы разберемся со всеми проблемами.

Что касается силовой установки, мне кажется, нужно подождать и понять, как обстоят дела. Если мы окажемся позади, то нужно будет как можно скорее все улучшить», – сказал Алонсо .

Главная проблема «Астон Мартин» – «Хонда», а не решения Ньюи (SoyMotor)

