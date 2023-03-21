В 2022-м «Формула-1» здорово изменилась: представила новое поколение болидов и гоночного директора. Новые повелители Гран-при Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ сразу взялись за наведение порядка и напомнили пилотам об одном старом, но давно забытом правиле – гонщикам нельзя надевать вообще никакие украшения за рулем болида.

Недоволен запретом оказался едва ли не каждый гонщик пелотона, но главным пострадавшим видился семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Его друг и обладатель четырех титулов Себастьян Феттель не постеснялся предположить, что запрет направлен лично против пилота «Мерседеса».

Льюис даже бунтовал против нового-старого правила и заявлялся в паддок сразу с тремя часами и бесчисленными цепями на шее. Но на начальном этапе «Ф-1» победила, Хэмилтон послушался и снял все до единого украшения.

Однако вскорости штанга в носу вернулась – гонщик обошел систему справкой от врача. Рассказал, как плохо ему живется без пирсинга в носу: «Мне нужно было разобраться с волдырем – это было отвратительно, кровь, гной и все такое. В последние две недели я вставил [пирсинг] обратно, тело перешло к восстановлению, и они (врачи) попросили оставить его. Безумие, что приходится говорить о таких мелочах».

К разбирательству привлекли медицинского делегата ФИА Иэна Робертса (штатный врач чемпионата – ездит в медкаре и готов оказать любую помощь в случае инцидентов на треке) и после консультации с ним пирсинг разрешили оставить.

Казалось, тема закрыта: Хэмилтон получил свое медицинское исключение, выиграл, вновь выделился – ведь оставил украшение, когда соперникам пришлось снимать обручальные кольца (талисман Магнуссена) и религиозные кресты (талисман Гасли).

Но в 2023-м тема вернулась – и, кажется, Льюис уже просто издевается. Теперь он решил воспользоваться лазейкой и показать полное превосходство гоночными правилами!

Замечаете изменение в образе Хэмилтона?

Интересно, на основании каких медицинских показаний в носу семикратного чемпиона появился второй прокол?

В ФИА без сомнений знают о пирсинге Хэмилтона. И во время этапа в Бахрейне, и в Саудовской Аравии Федерация выкатывала документ о нарушении Льюисом все того «приложения L, главы три, статьи пять Международного спортивного кодекса ФИА» – ношение украшений. Но оба раза расследование заканчивалось заготовленной речью: «Стюарды выслушали представителя команды и изучили медицинский отчет врача «Мерседеса», который запросил исключение по статье 5 по медицинским соображениям. Стюарды проконсультировались с медицинским делегатом ФИА, который так же ознакомился с медицинским отчетом, осмотрел гонщика и согласился с заключением врача.

В связи с медицинскими показаниями, было решено не предпринимать никаких дальнейших действий, поскольку существуют медицинские опасения, связанные с удалением устройства».

Серьезно, формулировки из двух документов мало чем отличаются. И никак не отличаются от прошлогодних, когда Хэмилтон ходил с одной штангой. Теперь, выходит, он может пирсинговать себя без лимитов?

Может, сэр Льюис давно не побеждал на трассе, но из сражения с ФИА точно вышел победителем – может, в том и заключалась цель? Все-таки после сложного старта еще одного сезона без явных шансов на победу он даже закончил отношения с тренером Анжелой Каллен, работавшей с ним 7 лет, выгуливавшей его собак и ставшей уже мемом, достопримечательностью паддока и «талисманом» «Мерседеса».

Тем временем у семикратного чемпиона мира последний год контракта, но он уверяет, что останется. Видимо, стюардам придется слушать истории о его пирсинге еще пару лет.

Фото: Instagram/lewishamilton