Билеты на новый Гран-при «Ф-1» в Вегасе продают за $1-5 млн – это вообще как? Что в комплекте, кроме гонки?

«Формула-1» покоряет американский рынок – выбила себе уже третий этап в Соединенных Штатах. Вслед за столицей Техаса и Майами заезд пройдет прямо на улицах Лас-Вегаса – в том числе по знаменитому бульвару Лас-Вегас Стрип.

Количество желающих посмотреть на гонку под огнями ночного Вегаса оказалось настолько велико, что все обычные билеты смели за 21 минуту после открытия продаж! И это при том, что Гран-при станет самым дорогим в новом сезоне: билеты со стоячими местами стоили $500, а за место на трибуне пришлось отдать от $2 000 до $2 500. VIP-билеты продавались за $8 000-$10 000. И это вдвое дороже, чем на прошлогоднем Гран-при Майами – который уже критиковали за нереальные цены! А ведь с ним по ценам спорили только Монако и техасский Остин (в зависимости от даты и места размещения), а остальные локации продавались дешевле еще в 2-3 раза.

Но шанс попасть на гонку еще остался: на случай, если у вас есть миллион долларов, отель Wynn (он на картинке выше) готов сделать вам уникальное предложение.

Покупатель супер-VIP-билета получит незабываемый опыт с полным погружением в «Формулу-1», звездную тусовку Лас-Вегаса и мир роскоши. За $1 млн вы и пять ваших друзей:

• Пройдете вип-регистрацию в аэропорту, откуда вас заберет личный роскошный лимузин марки «Роллс-Ройс» и доставит до отеля;

• В отеле вас встретит бокал премиумного шампанского и икра на выбор.

• Покупатель специального пакета на четыре ночи поселится в номере площадью 540 квадратных метров с тремя спальнями и круглосуточным обслуживанием.

В развлекательной программе:

• Доступ на трассу и доступ в вип-клуб «Формулы-1» – тоже доставит специальный роскошный трансфер;

• Посещение церемонии открытия, включая возможность побыть на красной ковровой дорожке и посетить вечеринки, билетов на которые нет было в открытой продаже;

• Ужин на шестерых в знаменитом ресторане Delilah с меню от Джошуа Смита и элитным шампанским;

• А еще шесть билетов на шоу Awakening (закадровый голос – живой Энтони Хопкинс!) с местами в частной ложе и выбором закусок и напитков;

• Пожизненное членство в эксклюзивном клубе отеля, а еще спа, игра в гольф и прочие атрибуты жизни миллионера.

Да, фактически стоимость билета на одного выходит 167 тысяч, но это все еще прилично, и вариант покупки того же на одного невозможен – только одним пакетом за миллион.

И если это предложение показалось вам недостаточно роскошным – есть еще один «Императорский» вариант! Но раскошелиться придется в пять раз больше.

За пять миллионов долларов:

• Компания из двенадцати человек на пять ночей поселится в вилле отеля Caesars Palace площадью 1 000 квадратных метров, c тремя спальнями и видом на Лас-Вегас Стрип;

• Получит пропуски в вип-клуб «Формулы-1»;

• Программу развлечений, организованную отелем лично для вас (включая активности на трассе);

• Ужин в известном ресторане Nobu Sky Villa, приготовленный шефом заведения;

• Билеты на эксклюзивное шоу Адель;

• Владельцу билета так же полагается «Роллс-Ройс» для передвижения, вип-спа, личный ассистент, который поможет ориентироваться во всех мероприятиях, включенных в стоимость билета, и особый статус в закрытом клубе отеля.

И это фактически уже по $416 тысяч с человека!

Правда, есть большие сомнения в том, что спецпредложения раскупят. Издание RaceFans считает, что шикарные программы отелей Лас-Вегаса – просто часть рекламной игры. Организаторы Гран-при таким образом пытаются привлечь внимание к гонке как к событию, которое просто нельзя пропустить. Да и цена на обычные билеты – самая высокая из всех остальных локаций сезона – на фоне предложений за миллионы долларов не кажется неоправданно дорогой.

С другой стороны, раз других билетов в свободной продаже больше не осталось – альтернатив и нет. Разве что поехать в Майами и Остин – там пока еще не распродано.

Откуда же такие цены на билеты в принципе? Просто Гран-при Вегаса – первый в своем роде: его от начала и до конца организует и промотирует сама «Ф-1». Капитальные инвестиции под трибуны и здание пит-лейн уже перевалили за несколько сотен миллионов долларов – потому их нужно окупать. И все деньги пойдут именно гоночной серии.

Фото: Formula 1; grandprixevents.com; wynnlasvegas.com