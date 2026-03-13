Карлос Сайнс о вылете после 1-го сегмента: «Все так, как ожидалось. «Уильямс» использует уик-энд как тестовый»

«Уильямс» будет использовать этап в Китае как тесты, заявил Сайнс.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал неудовлетворительное выступление команды в квалификации к Гран-при Китая: испанец и его напарник Алекс Албон выбыли после первого сегмента, показав 17-е и 18-е времена.

«[Проблемы «Уильямса »] сильнее проявляются на таком автодроме, где очень важна прижимная сила и вес болида, а у нас с этим сложности. Было ясно, что уик-энд будет трудным, и все сложилось так, как ожидали – мы оказались в борьбе за то, чтобы не вылететь после первого сегмента.

Может, если бы практика была идеальной, без проблем с надежностью, можно было сражаться за второй сегмент. Но для этого нужен чистый уик-энд, а этого пока нет.

Мы пробуем разные вещи и используем уик-энд как тестовый. А также стараемся сделать так, чтобы я набрал скорость. Я почти не участвовал во второй практике в Австралии , не участвовал в третьей тренировке, не участвовал в квалификации, не участвовал в практике здесь. Можно представить, что я на несколько сессий отстаю от остального пелотона», – заключил Карлос в эфире F1 TV.

