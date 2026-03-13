Антонелли и Гасли не наказали за инциденты в квалификации к спринту
Стюарды рассмотрели предполагаемую блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса со стороны соперника из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и не нашли нарушения в действиях итальянца.
Инцидент произошел во втором сегменте квалификации к спринту на Гран-при Китая.
Норрис сообщил судьям, что не находился на быстром круге, а прогревал шины.
Также наказания избежал гонщик «Альпин» Пьер Гасли, которого подозревали в помехе коллеге из «Ред Булл» Максу Ферстаппену во втором сегменте.
Гасли объяснил, что знал о приближении соперника и занял положение, которое посчитал наиболее безопасным. Макс сообщил, что решение Пьера повлияло на выбор траектории, но признал, что его не блокировали.
Антонелли начнет спринт вторым, Норрис – третьим, Гасли – седьмым, Ферстаппен – восьмым.
Антонелли и Гасли грозят штрафы за предполагаемые блокировки в квалификации к спринту
«Это не был быстрый круг, Ландо был занят прогревом шин». Антонелли не ждет штраф за блокировку Норриса
