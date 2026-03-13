Антонелли и Гасли не наказали за инциденты в квалификации к спринту

Антонелли сохранил 2-е место на решетке спринта.

Стюарды рассмотрели предполагаемую блокировку пилота «Макларена » Ландо Норриса со стороны соперника из «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и не нашли нарушения в действиях итальянца.

Инцидент произошел во втором сегменте квалификации к спринту на Гран-при Китая .

Норрис сообщил судьям, что не находился на быстром круге, а прогревал шины.

Также наказания избежал гонщик «Альпин» Пьер Гасли, которого подозревали в помехе коллеге из «Ред Булл» Максу Ферстаппену во втором сегменте.

Гасли объяснил, что знал о приближении соперника и занял положение, которое посчитал наиболее безопасным. Макс сообщил, что решение Пьера повлияло на выбор траектории, но признал, что его не блокировали.

Антонелли начнет спринт вторым, Норрис – третьим, Гасли – седьмым, Ферстаппен – восьмым.

