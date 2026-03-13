Антонелли и Гасли не наказали за инциденты в квалификации к спринту

Антонелли сохранил 2-е место на решетке спринта.

Стюарды рассмотрели предполагаемую блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса со стороны соперника из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и не нашли нарушения в действиях итальянца.

Инцидент произошел во втором сегменте квалификации к спринту на Гран-при Китая.

Норрис сообщил судьям, что не находился на быстром круге, а прогревал шины.

Также наказания избежал гонщик «Альпин» Пьер Гасли, которого подозревали в помехе коллеге из «Ред Булл» Максу Ферстаппену во втором сегменте.

Гасли объяснил, что знал о приближении соперника и занял положение, которое посчитал наиболее безопасным. Макс сообщил, что решение Пьера повлияло на выбор траектории, но признал, что его не блокировали.

Антонелли начнет спринт вторым, Норрис – третьим, Гасли – седьмым, Ферстаппен – восьмым.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Просто жесть! Тут 1000% блокировка. В Австралии не дали штраф Антонелли, хотя бы очевидно. Что происходит вообще?
Фиардес
Жаль, а ведь Макса в Катаре 2024 наказали хоть тогда Рассел тоже не ехал на быстром круге
Макса же всегда и за всё прощают, по мнению местных Панинар ( т.е. одноклеточных)
Макс, если что, потом гравий собирал в последнем, добирая темп
а так - да, за такое давать не надо
