Оливер Бермэн: «Не ожидал такого результата, доволен 9-м местом»
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая, отметив, что не того, что сможет опередить один из болидов «Ред Булл».
«Не ожидал такого результата. Я думал, что четыре топ-команды окажутся слишком далеко. Но это оказалось не так – как кажется, темп «Ред Булл» на этой трассе не назовешь невероятным.
Так что квалификация для нас прошла хорошо. Мы хорошо провели сессию и смогли нарастить темп. Баланс машины был не очень стабильным, но в итоге мы смогли все сделать правильно. Я доволен девятым местом», – рассказал Бермэн.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
