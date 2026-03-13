Оливер Бермэн: «Не ожидал такого результата, доволен 9-м местом»

Бермэн доволен результатом квалификации к спринту.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Китая , отметив, что не того, что сможет опередить один из болидов «Ред Булл ».

«Не ожидал такого результата. Я думал, что четыре топ-команды окажутся слишком далеко. Но это оказалось не так – как кажется, темп «Ред Булл» на этой трассе не назовешь невероятным.

Так что квалификация для нас прошла хорошо. Мы хорошо провели сессию и смогли нарастить темп. Баланс машины был не очень стабильным, но в итоге мы смогли все сделать правильно. Я доволен девятым местом», – рассказал Бермэн.

