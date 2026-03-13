  • Спортс
  • Авто
  • Новости
15

Об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии официально объявят до конца недели (Адам Купер)

Гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии будут отменены.

«Формула-1» в ближайшее время официально объявит об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Оба Гран-при должны были состояться в апреле, но этапы будут отменены из-за военных действий на Ближнем Востоке.

Ранее в «Ф-1» и ФИА отмечали, что внимательно следят за развитием событий и оценивают ситуацию относительно условий для возможного проведениях обоих Гран-при.

В итоге, по информации Адама Купера, в «Ф-1» было принято окончательное решение не проводить данные этапы из соображений безопасности. Официаольное объявление ожидается до конца недели.

При этом замены для отмененных гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии подобрать почти наверняка не удастся. Как сообщается, команды уже готовят к отправке грузы с оборудованием из Японии в Майами – именно там в самом начале мая состоится следующий после двух отмененных гонок этап чемпионата.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Майами
Гран-при Японии
logoФормула-1
Гран-при Бахрейна
трассы
logoФИА
Гран-при Саудовской Аравии
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что случилось? Демократия из папки случайно выпала во время внесения в Иран?
Хорошая новость, особенно для Астон. И Мерседесу меньше гонок останется читерить до 1 июня.
Ответ Р.Э. ЛИ
Я надеюсь время для них важнее тестов сейчас, потому что это просто позорище
У остальных появляется шанс погнаться за мерседесом
Ответ sir_shir
так и Мерс может поработать и ещё больше оторваться
Надеюсь слухи про Фудзи это не слухи
Ответ Алексей Выжлецов
Разве речь шла не о дополнительной гонке на Сузуке?
Ответ MansellForever
Вот бы в обратную сторону!) (про зоны вылета понимаю, знаю что не будет)
Перерывчик в итак перегруженном календаре не помешает
Ну и хорошо. Будет время догнать мерс
Месяц без гонок, а потом три гонки подряд. Можно что нибудь попробовать перенести. А то как летний перерыв получается.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
