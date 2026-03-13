Об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии официально объявят до конца недели (Адам Купер)

Гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии будут отменены.

«Формула-1 » в ближайшее время официально объявит об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Оба Гран-при должны были состояться в апреле, но этапы будут отменены из-за военных действий на Ближнем Востоке.

Ранее в «Ф-1» и ФИА отмечали, что внимательно следят за развитием событий и оценивают ситуацию относительно условий для возможного проведениях обоих Гран-при.

В итоге, по информации Адама Купера, в «Ф-1» было принято окончательное решение не проводить данные этапы из соображений безопасности. Официаольное объявление ожидается до конца недели.

При этом замены для отмененных гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии подобрать почти наверняка не удастся. Как сообщается, команды уже готовят к отправке грузы с оборудованием из Японии в Майами – именно там в самом начале мая состоится следующий после двух отмененных гонок этап чемпионата.

