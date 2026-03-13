Тото Вольфф: «У «Мерседеса» приличный отрыв. Но настоящая квалификация пройдет в субботу»

В «Мерседесе» отреагировали на поул в квалификации к спринту.

Руководитель «Мерседеса» оценил результаты квалификации к спринту Гран-при Китая, где Джордж Расселл взял поул, а Кими Антонелли – второе место.

«Я очень доволен – или вернее мы можем быть довольны тем, как все прошло. У нас приличный отрыв от остальных. Но для меня спринт и квалификация к нему – это как маленькая гонка в рамках уик-энда. Завтра пройдет настоящая квалификация, а в воскресенье – Гран-при. Если там мы сможем выступить так же, будет замечательно.

Думаю, наше главное преимущество проявляется в поворотах. Можно заметить это в нескольких случаях: [Пьер] Гасли, например, был быстрейшим на прямых – но наше преимущество именно в поворотах», – сказал Вольфф.

Гран-при Китая-2026. Квалификация к спринту. Расселл – 1-й, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
И что изменится? Фуры завтра привезут новую СУ ? Маки привезут завтра новый обвес и скинут вес ? Даже на этой трассе, которая гораздо лучше подходит фурам и их СУ отрыв гигантский за счёт СУ. И с этим ничего не сделать. Может мак может глобально обновить аэродинамику, и когда нибудь догнать, но фурам надо менять СУ , которая заморожена. Честно говоря я был более оптимистично настроен здесь, но увы. Естественно спринт гляну в записи. Вставать ради этого зрелища рано, специально я не стану.
да-да, двигатель ни причем! совершенно ни причем!
Там не только двигатель. Вся машина готова доминировать. Почитайте статью в чем мерсы опережают всех. Там шансов нет ни у кого в этом году.
