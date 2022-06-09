«Феррари» хочет победный цикл, а не один титул». Шеф Скудерии – о пересборке по образу «Мерседеса» и основах строительства команды в «Ф-1»

И раскрыл секрет возвращения в топ «Ф-1» – он в копировании «Мерседеса».

«Феррари» впервые с 2019-го реально претендует на поулы и победы практически в каждой гонке и впервые с 2018-го всерьез сражается за оба титула «Формулы-1» (ну, насколько умеет). Из-за этого еще большее внимание медиа к самой прославленной команде чемпионата – ее возвращение в топ ждут каждый год и постоянно тяжело переносят обломы и неоправданные амбиции.

Однако даже победы и повышенная медийность не сильно влияет на движение с обратной стороны, из Маранелло. Нынешний шеф спортивного подразделения Скудерии Маттиа Бинотто не слишком здорово говорит по-английски (часто зависает, задумывается, довольно топорно и максимально просто формулирует предложения во время быстрых ситуативных телекомментариев), и потому крайне редко дает большие и обстоятельные интервью о прошлом, настоящем и будущем «Феррари» для английских медиа. Перед ними каждый возможный тезис и заявление явно проходят десятки внутренних фильтров и переформулировок – просто на всякий случай – и потому в них не попадают сиюминутные эмоции. Только продуманные тезисы – которые в Маранелло и задумали транслировать миру.

Потому практически любое большое интервью Бинотто для английских изданий и выглядит одновременно как откровение и как некоторое подобие программной речи – в стиле «Феррари» считает так. И перед Гран-при Азербайджана ВВС как раз опубликовало грандиозный спич Маттии об эволюции команды за последние пять лет – от предыдущей борьбы за титул к нынешней. Мы выбрали самое важное.

Провалы 2017, 2018 и 2019 годов

«Как команда мы уже доказывали, что у нас хороший уровень изобретательности, и мы способны здорово перевернуть новые правила. Сделанная машина оказалась хорошей – в смысле базовой идеи и концепта. Фактически в последовавшие годы [после 2017-го] все остальные команды копировали наши решения.

Но чего не хватало в 2017-м, 2018-м и 2019-м – мы не были способны развивать болиды.

В 2017-м были проблемы с надежностью. Наши пилоты врезались друг в друга, а еще команда не была достаточно сильна в смысле культуры и ментальности. И на вершине всего того у нас не оказалось нужных инструментов для развития, поскольку мы внедрили новинки, которые не сработали как ожидалось.

То есть с точки зрения потенциала все было хорошо, но по части инструментария и опыта – еще зеленое.

Моторный скандал и тайное соглашение с ФИА зимой 2019-го? Это все в прошлом, предпочитаю об этом больше не говорить. Однако в то время мы просто как-то двигали линию трактовки правил. Фактически, это не было нелегально, иначе нас бы дисквалифицировали».

Провал 2020-го – последствия моторного скандала ударили слишком сильно

«Способ выжимки достаточной мощности мотора сработал как серьезный удар по нам в следующем сезоне [после заключения соглашения с ФИА], мы его не ожидали.

В тот год не только «Феррари» потеряла мощность – большинство производителей потеряли. Но мы – больше всех, и из преимущества мощность превратилась в определенный недостаток.

Прежде всего, мы проектировали машину 2020-го со знанием о преимуществе в силовой установке, потому мы выстраивались вокруг идеи большого количества прижимной силы, соглашаясь с большим количеством лобового сопротивления.

И машина оказалась очень медленной на прямых. Скажем так, машину неверно проектировали с точки зрения целей.

И мы не могли ее улучшить в течение сезона [из-за ограничения на развитие в течение ковидного 2020-го]. Это был очень сложный момент, потому что я не думаю, что фанаты это поняли – или, обобщая, люди, следящее за «Ф-1», это поняли. И мы страдали, как команда».

Процесс перестройки – копирование корпоративной культуры «Мерседеса»

«Когда я только пришел на должность главы команды [в начале 2019-го], то сказал, что у нас очень молодая команда. Не в смысле возраста – мне исполнилось 50 лет в тот момент – но в смысле нахождения на должностях. Нам нужно было выстроить опыт.

В то время компании руководил Луи Камиллери, и у него было видение и понимание, что самое важное – дать команде стабильность. Он понял, что мы уже начали процесс строительства.

Мы много работали над созданием новой корпоративной культуры «без поиска виновного» – она больше о восприятии ошибки как возможности чему-то научиться, чем об указании пальцем в виновника (Именно ею гордится «Мерседес», а шеф команды Тото Вольфф называет главным основанием восьми титулов подряд – Sports.ru).

Она заключается в обладании достаточной смелости, чтобы слушать, слышать и предпринимать что-то с реально открытым разумом. Работать командой, где каждый ее член понимает общую ответственность.

Босс отдела шасси Энрико Кардиле пришел из отдела дорожных машин в 2017-м и определенно не обладал требуемым в «Ф-1» набором навыков. Но за 5 лет он обрел технические представления, сейчас он намного сильнее, и про всех можно так сказать. Спустя пять лет у нас и навыки сильнее, и люди – лучше.

Также за последние 3 года «Феррари» наняла более 30 человек за пределами организации – они привнесли новые идеи и методы. Команда – это люди, культура, инструментарий и методология. Машина – просто продукт команды. Мы стартовали в 2017-м с хорошей основы, но без опыта, навыков и инструментария, и шли шаг за шагом через 2019-й и 2020-й туда, где мы сейчас.

Истинные причины возвращения в топ «Ф-1» не сводятся к одному лишь техническому аспекту, что мы изменили ДВС и улучшили аэрообвес. Это только результат.

Процесс возвращения – он о строительстве команды. С 2017-го в него вкладывали максимум усилий, чтобы сделать команду правильной. А с правильной командой можно достигать цели и задачи. Команда – это все.

И теперь мы просто видим фантастический результат команды, работавшей над силовой установкой. Улучшения мотора на 75% связаны с доработкой внутреннего сгорания, и на 25% – работе с гибридными системами рекуперации».

Цель на 2022-й – не титулы, а начало победного цикла

«Изначально мы ставили цель вновь стать конкурентоспособными в 2022 году. Так что наша цель – быть конкурентоспособными, а не выиграть чемпионат. Было бы абсолютно неправильно менять цель на ходу, рассуждая «Ну, раз уж мы настолько конкурентоспособны, давайте выиграем чемпионат».

Кто-то может сказать, что тем самым мы можем снизить давление на команду, но мне как руководителю прежде всего кажется неправильным менять цели, когда они уже были поставлены.

Мы хотим начать определенный победный цикл: выиграть чемпионат, и не единожды. Мы должны оставаться в лидерах. На реализацию таких планов нужно время. Наш менталитет таков: нужно стараться стать лучше как команда, чтобы получить возможность выиграть титул.

Все это не значит, что мы не можем выиграть титул. Конечно, нам хочется стать чемпионами как можно быстрее, но при этом мы прекрасно осознаем, что нам нужно что-то большее, если мы хотим быть конкурентоспособными.

Для команды намного важнее сосредоточиться на прогрессе. Относиться к каждому Гран-при как к возможности чему-то научиться, что-то создать. Важно концентрироваться на каждой отдельной гонке, а не смотреть в таблицу».

Источник: BBC

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Mark Thompson, Lars Baron; globallookpress.com/Alessio De Marco