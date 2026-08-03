Ландо Норрис: «Сейчас «Ф-1» находится в лучшем состоянии за всю свою историю»

Норрис доволен положением дел в «Ф-1».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мнением о положении дел в «Формуле-1», отметив, что ему нравится работа владельцев в вопросе популяризации гонок, несмотря на то, что многие участники не слишком довольны особенностями работы новых болидов.

«Как уже много раз говорилось, новый технический регламент «Ф-1» несколько отличается от того, что было раньше. Однако сейчас мы видим, что гонки стали напряженнее – стало больше обгонов и острой борьбы на трассе.

При этом важно найти правильный баланс, чтобы пилоты и команды могли влиять на ход событий и радовать болельщиков зрелищными гонками. И работа в этом направлении продолжается.

И если говорить о положении дел в «Формуле-1» как виде спорта, то сейчас серия находится в лучшем состоянии за всю свою историю, и мы все – болельщики, гонщики и команды, – ощущаем на себе это положительное влияние.

«Формула-1 » всегда будет оставаться великолепной серией, и я знаю, что все, кто имеет к ней отношение, в том числе я, искренне стремятся сделать ее еще лучше», – рассказал Норрис.

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