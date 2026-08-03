  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Ландо Норрис: «Сейчас «Ф-1» находится в лучшем состоянии за всю свою историю»

0
Ландо Норрис: «Сейчас «Ф-1» находится в лучшем состоянии за всю свою историю»
Норрис доволен положением дел в «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о положении дел в «Формуле-1», отметив, что ему нравится работа владельцев в вопросе популяризации гонок, несмотря на то, что многие участники не слишком довольны особенностями работы новых болидов.

«Как уже много раз говорилось, новый технический регламент «Ф-1» несколько отличается от того, что было раньше. Однако сейчас мы видим, что гонки стали напряженнее – стало больше обгонов и острой борьбы на трассе.

При этом важно найти правильный баланс, чтобы пилоты и команды могли влиять на ход событий и радовать болельщиков зрелищными гонками. И работа в этом направлении продолжается.

И если говорить о положении дел в «Формуле-1» как виде спорта, то сейчас серия находится в лучшем состоянии за всю свою историю, и мы все – болельщики, гонщики и команды, – ощущаем на себе это положительное влияние.

«Формула-1» всегда будет оставаться великолепной серией, и я знаю, что все, кто имеет к ней отношение, в том числе я, искренне стремятся сделать ее еще лучше», – рассказал Норрис.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакларен

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
В принципе он прав. Ф-1 столько раз меняла регламент, что гонки в 90-х от теперешних отличаются как небо и земля. И у каждого болельщика есть свои представления, когда ф-1 была настоящей. Сейчас в Ф-1 крутятся огромные деньги, каких раньше не было, зарплаты пилотов огромны, безопасность почти 100%, нет команд-банкротов... Это действительно лучшее время для Ф-1.
Если сравнить с нулевыми по обгонам то сейчас за одно ГП обгонов больше чем за весь сезон 00х.
ОтветNеоn
Если сравнить с нулевыми по обгонам то сейчас за одно ГП обгонов больше чем за весь сезон 00х.
Один обгон Хаккинена когда он обогнал Шумахера,получив слип стрим от Риккардо Зонты,стоит половины всех обгонов сейчас,если не всех.Дело было в Спа.
ОтветNеоn
Если сравнить с нулевыми по обгонам то сейчас за одно ГП обгонов больше чем за весь сезон 00х.
В детских настолках, где фишками топаешь по маршруту (ну, знаешь, они еще со стрелками-перескоками перед/назад) тоже как правило много обгонов ))

Лично мне нынешняя Ф1 временами напоминает такую настолку.
Как вспомню Формулу 1 годов так 92(от туда и начал смотреть Ф1,а Менселл мой любимчик,долгих ему лет)-10 - плкать хочется,когда вижу,что происходит сейчас!
ОтветСергей Вольфрам
Как вспомню Формулу 1 годов так 92(от туда и начал смотреть Ф1,а Менселл мой любимчик,долгих ему лет)-10 - плкать хочется,когда вижу,что происходит сейчас!
Трассы в очереди стоят, на 24 места гораздо больше желающих. Трибуны почти везде ставят рекорды по посещаемости. Команды стяют миллиарды долларов, даже аутсайдеры. Приходят Ауди, Каддилак, хотят китайцы и саудиты. Нищебродов не осталось, как и рента драйверов (кроме Стролла).

В 90е гоняла уйма нищеты, с отставанием секунд в 5 с круга. Толпы рентачей. И этапов было 16. Из автопроизводителей только Феррари. Даже нет смысла сравнивать.
В депутаты метит
Уже устал писать одно и тоже, но повторю и здесь:
- "искусственные" обгоны прижились в Ф1 уже очень давно.
Как ОЧЕВИДНОЕ следствие развития болидов.
Прижимная сила и скорость дают такие завихрения сзади, что нормально преследовать и обгонять стало давно невозможно.
Отсюда ДРС - ы и прочие уловки.
Напомню, до ДРС, единственным способом обогнать не на пит-стопе, был слипстрим на прямой (езда прямо за машиной "в мешке").
- Единственная, серьезная претензия к нынешнему Регламенту - супер-клиппинг.
Переход в зарядку при нажатом "газе". Это чистое порождение гибрида.
Все остальное - более чем приемлемо. Уж точно лучше ДРС.
Обгоны идут по всей трассе и, почти все, с обратным шансом.
И не говорите мне, что не нужно мастерство для выбора места, траектории , а потом защиты добытого.
ОтветPinokNogoev
Уже устал писать одно и тоже, но повторю и здесь: - "искусственные" обгоны прижились в Ф1 уже очень давно. Как ОЧЕВИДНОЕ следствие развития болидов. Прижимная сила и скорость дают такие завихрения сзади, что нормально преследовать и обгонять стало давно невозможно. Отсюда ДРС - ы и прочие уловки. Напомню, до ДРС, единственным способом обогнать не на пит-стопе, был слипстрим на прямой (езда прямо за машиной "в мешке"). - Единственная, серьезная претензия к нынешнему Регламенту - супер-клиппинг. Переход в зарядку при нажатом "газе". Это чистое порождение гибрида. Все остальное - более чем приемлемо. Уж точно лучше ДРС. Обгоны идут по всей трассе и, почти все, с обратным шансом. И не говорите мне, что не нужно мастерство для выбора места, траектории , а потом защиты добытого.
Так чем обгонная кнопка буста лучше, чем ДРС?
ОтветBlack heart
Так чем обгонная кнопка буста лучше, чем ДРС?
Тем, что она работает в любом месте.
В пологом повороте, для обгона по внешке.
В связке поворотов, когда есть держак на свежих шинах.
На выходе из них, когда нужно быстро ускориться.
В конце прямой для защиты от наезда сзади.
Тебе напомнить, как тут все ныли, когда гонки сводились к заезду в секундную дельту и объезду на прямой?
Тенденция обгонов шла к тому, что они просто бы исчезли почти. Аэродинамика и моделирование слишком становились совершенными
Финансово да, но это не гонки, когда повороты нужны для харвестинг энд деплой, простите 🤐
Я болею за Ландо, но объективно - НЕТ, сейчас Формула-1 с регламентом-2026 - полный отстой!! Это не гонки
Вот почему я не люблю Норриса, сначала говорит регламент отличный, потом переобувается , нет регламент ужасен, я типа сказал что отличный почему то там, хотел что то посмотреть, ой в Японии Су сама решила что мне пора обгонять, я даже не хотел, потом выигрывает Венгрию, и понеслось, я был намного быстрее пиастри, я с Максиком и Антонелли лучшие пилоты, теперь это. Чувствуется что у чувака огромное эго, которое переодически показывается наружу, ну и лицемерие тоже есть, впрочем есть персонажи ещё хуже.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о будущем автоспорта в Нидерландах: «Популярность зачастую зависит от появления новых талантов. Будем надеяться, что кто-то из них сумеет пробиться в «Ф-1»
Маттиа Бинотто о результатах «Ауди»: «Это лучшее, на что могла рассчитывать команда»
Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»
Мика Хаккинен: «Пожалуй, единственный недостаток новых болидов – вес. Мне бы хотелось попробовать себя за рулем такой машины»
Макс Ферстаппен: «Мое главное достижение в жизни на данный момент – рождение дочери Лили»
Оскар Пиастри: «Не питаем иллюзий относительно того, что «Макларену» не хватает скорости»
Фредерик Вассер: «Обновления двигателя не помогут полностью нивелировать отставание от «Мерседеса»
Джордж Расселл: «Негативные публикации в прессе, порой раздражающие вопросы журналистов – все это меня не волнует»
Шарль Леклер о «Мадринге»: «Классная трасса. Поворот «Ла Монументаль» может стать знаковым»
Ландо Норрис: «После титула удается отключаться от «Ф-1» – уверен, что вернусь. Надо наслаждаться моментами вне гонок»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway