Ландо Норрис: «Сейчас «Ф-1» находится в лучшем состоянии за всю свою историю»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о положении дел в «Формуле-1», отметив, что ему нравится работа владельцев в вопросе популяризации гонок, несмотря на то, что многие участники не слишком довольны особенностями работы новых болидов.
«Как уже много раз говорилось, новый технический регламент «Ф-1» несколько отличается от того, что было раньше. Однако сейчас мы видим, что гонки стали напряженнее – стало больше обгонов и острой борьбы на трассе.
При этом важно найти правильный баланс, чтобы пилоты и команды могли влиять на ход событий и радовать болельщиков зрелищными гонками. И работа в этом направлении продолжается.
И если говорить о положении дел в «Формуле-1» как виде спорта, то сейчас серия находится в лучшем состоянии за всю свою историю, и мы все – болельщики, гонщики и команды, – ощущаем на себе это положительное влияние.
«Формула-1» всегда будет оставаться великолепной серией, и я знаю, что все, кто имеет к ней отношение, в том числе я, искренне стремятся сделать ее еще лучше», – рассказал Норрис.
Комментарии
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Лично мне нынешняя Ф1 временами напоминает такую настолку.
В 90е гоняла уйма нищеты, с отставанием секунд в 5 с круга. Толпы рентачей. И этапов было 16. Из автопроизводителей только Феррари. Даже нет смысла сравнивать.
- "искусственные" обгоны прижились в Ф1 уже очень давно.
Как ОЧЕВИДНОЕ следствие развития болидов.
Прижимная сила и скорость дают такие завихрения сзади, что нормально преследовать и обгонять стало давно невозможно.
Отсюда ДРС - ы и прочие уловки.
Напомню, до ДРС, единственным способом обогнать не на пит-стопе, был слипстрим на прямой (езда прямо за машиной "в мешке").
- Единственная, серьезная претензия к нынешнему Регламенту - супер-клиппинг.
Переход в зарядку при нажатом "газе". Это чистое порождение гибрида.
Все остальное - более чем приемлемо. Уж точно лучше ДРС.
Обгоны идут по всей трассе и, почти все, с обратным шансом.
И не говорите мне, что не нужно мастерство для выбора места, траектории , а потом защиты добытого.
В пологом повороте, для обгона по внешке.
В связке поворотов, когда есть держак на свежих шинах.
На выходе из них, когда нужно быстро ускориться.
В конце прямой для защиты от наезда сзади.
Тебе напомнить, как тут все ныли, когда гонки сводились к заезду в секундную дельту и объезду на прямой?