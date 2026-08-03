WRC. Ожье проведет все оставшиеся этапы сезона-2026 в попытке выиграть 10-й титул
Ожье выступит на всех оставшихся ралли сезона-2026.
Девятикратный чемпион WRC Себастьян Ожье выступит во всех четырех оставшихся раллийных этапах сезона, чтобы постараться выиграть свой десятый титул. Ближайший этап – Ралли Парагвая в сентябре.
После схода с дистанции Ралли Финляндии из-за аварии Ожье откатился на 5-е место в общем зачете. От лидера чемпионата и его напарника по «Тойоте» Элфина Эванса Ожье отделяют 62 очка.
Изначально Ожье намеревался провести только 10 этапов в нынешнем сезоне, однако в итоге, учитывая оставшиеся шансы на десятый титул француз решил расширить свою программу.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
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