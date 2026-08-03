  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. WRC. Ожье проведет все оставшиеся этапы сезона-2026 в попытке выиграть 10-й титул

0
WRC. Ожье проведет все оставшиеся этапы сезона-2026 в попытке выиграть 10-й титул
Ожье выступит на всех оставшихся ралли сезона-2026.

Девятикратный чемпион WRC Себастьян Ожье выступит во всех четырех оставшихся раллийных этапах сезона, чтобы постараться выиграть свой десятый титул. Ближайший этап – Ралли Парагвая в сентябре.

После схода с дистанции Ралли Финляндии из-за аварии Ожье откатился на 5-е место в общем зачете. От лидера чемпионата и его напарника по «Тойоте» Элфина Эванса Ожье отделяют 62 очка.

Изначально Ожье намеревался провести только 10 этапов в нынешнем сезоне, однако в итоге, учитывая оставшиеся шансы на десятый титул француз решил расширить свою программу.

Большой разговор с лучшим российским гонщиком. О кризисе в ралли, пилотаже боком и состязаниях будущего

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Себастьян Ожье
Тойота WRC
чемпионат мира по ралли

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Нихрена себе его там приложило) ну что, удачи, будет вечный чемпион. Хотя 10 лет назад прошлый Себ казался вечным.
Понятно. Дал фору молодежи
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о будущем автоспорта в Нидерландах: «Популярность зачастую зависит от появления новых талантов. Будем надеяться, что кто-то из них сумеет пробиться в «Ф-1»
Маттиа Бинотто о результатах «Ауди»: «Это лучшее, на что могла рассчитывать команда»
Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»
Мика Хаккинен: «Пожалуй, единственный недостаток новых болидов – вес. Мне бы хотелось попробовать себя за рулем такой машины»
Макс Ферстаппен: «Мое главное достижение в жизни на данный момент – рождение дочери Лили»
Оскар Пиастри: «Не питаем иллюзий относительно того, что «Макларену» не хватает скорости»
Фредерик Вассер: «Обновления двигателя не помогут полностью нивелировать отставание от «Мерседеса»
Джордж Расселл: «Негативные публикации в прессе, порой раздражающие вопросы журналистов – все это меня не волнует»
Шарль Леклер о «Мадринге»: «Классная трасса. Поворот «Ла Монументаль» может стать знаковым»
Ландо Норрис: «После титула удается отключаться от «Ф-1» – уверен, что вернусь. Надо наслаждаться моментами вне гонок»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway