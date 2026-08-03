Заместитель руководителя «Мерседеса»: «В какой-то момент обоим нашим гонщикам придется получить штраф за замену элементов двигателя»

В «Мерседесе» признают неизбежность моторных штрафов.

Заместитель руководителя «Мерседеса » Брэдли Лорд признал, что Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла ждут штрафы за перерасход элементов двигателя во второй половине сезона.

«Видя то, как много компонентов силовой установки наши пилоты уже использовали в первой половине сезона, в какой-то момент обоим гонщикам придется получить штрафы за замену элементов двигателя – это практически неизбежно.

С этим вопросом разберутся ребята в Бриксуорте – нам нужно будет разработать оптимальную стратегию использования доступных ресурсов и элементов в оставшейся части сезона. Но, реалистично оценивая ситуацию, мы хорошо понимаем, что нам трудно будет пройти оставшийся путь, используя только уже доступные в пуле элементы силовой установки.

Впереди еще половина сезона. На болиде Кими Антонелли установлены уже четвертые по счету элементы. Так что уже следующая замена приведет к штрафу. У Джорджа где-то установлены третьи по счету элементу, где-то четвертые. Так что да, математика подсказывает, что обоим пилотам в какой-то момент придется отбыть штраф за замену элементов двигателя», – рассказал Лорд.

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