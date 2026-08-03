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  4. Фредерик Вассер: «Феррари» старается привозить небольшие обновления на каждую гонку. Хотим сохранить такой график и во 2-й половине сезона»

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Фредерик Вассер: «Феррари» старается привозить небольшие обновления на каждую гонку. Хотим сохранить такой график и во 2-й половине сезона»
Вассер доволен подходом «Феррари» к обновлениям машины.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги первой половины сезона, а также отметив, что в оставшейся части чемпионата команда постарается сохранять хороший темп обновления своей машины.

«Оценивая первую половину сезона, я бы разделил ее для «Феррари» на две части. Первая часть – вплоть до Гран-при Испании, когда «Мерседес» просто летел по трассе – на стартовых четырех-пяти этапах они набрали где-то на 100 очков больше, чем «Феррари». Но вот после этапа в Испании, где мы вернулись, в следующих четырех-пяти Гран-при уже «Феррари» заработала больше очков, чем «Мерседес».

Что касается борьбы с конкурентами, то в «Макларене» в последнее время и правда сделали большой шаг вперед. Однако они выбрали другую философию – потому что соперники предпочитают привозить новинки крупными пакетами, как было в Майами и Канаде.

И да, каждый раз, когда «Макларен» привозит крупное обновление болида, команда делает большой шаг вперед. Мы же выбрали другой подход – «Феррари» старается привозить небольшие обновления на каждую гонку. И мы хотим сохранить такой же график во второй половине сезона, где нас ждут еще 11-12 гонок», – рассказал Вассер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoФредерик Вассер
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logoФормула-1
logoМакларен

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