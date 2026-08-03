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Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC

Экипаж YADRO Motorsport в составе Сергея Столярова и Ивана Чубарова одержал победу на четвертом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC). Четырехчасовой марафон на «Москоу Рейсвей» прошел 1 августа при участии 35 экипажей.

Поул в четвертый раз в сезоне завоевал экипаж Игоря Мухина и Георгия Ефросинина из «Про Моторспорт» на прототипе класса CN Pro. Однако в гонке лидером абсолютного зачета стал экипаж TEAMGARIS во главе с Константином Терещенко. Он удерживал первое место большую часть дистанции, но за час до финиша столкнулся с проблемами гидроусилителя руля и отправился на пит-стоп.

После этого Столяров вышел в лидеры и сохранил позицию до клетчатого флага, принеся YADRO Motorsport победу в абсолютном зачете.

В классе GT второй этап подряд выиграл экипаж YADRO Motorsport в составе Дениса Помогалова и Виктора Шайтара. В зачете TCE победу одержали Илья Каменский и Николай Сущев из GNV Kamenskiy Racing, а в GT Light первыми финишировали Роман Смоляков и Евгений Магидович из Sportcar Racing Team.

Перед стартом гонки пелотон возглавили актеры Иван Янковский и Юра Борисов, режиссер Илья Маланин и чемпион мира по эндуранс-гонкам Роман Русинов. Они проехали перед участниками на репликах исторических гоночных автомобилей начала XX века в рамках промо фильма «Битва моторов».

Четвертый этап стал последней гонкой летней части сезона REC. Следующий этап пройдет 3 октября на «Москоу Рейсвей» и станет финальным в сезоне. Гонка получит название «500 верст МРВ».

Итоговые результаты Гран-при Авторадио

Победители абсолютного зачета

YADRO Motorsport №16 — Сергей Столяров / Иван Чубаров

Кубок Москвы

1. YADRO Motorsport №16 — Сергей Столяров / Иван Чубаров

2. Про Моторспорт №9 — Георгий Ефросинин / Игорь Мухин

3. Capital RT №13 — Михаил Алёшин / Денис Ременяко

CN Pro

1. Про Моторспорт №9 — Георгий Ефросинин / Игорь Мухин

2. TEAMGARIS №29 — Константин Захаревский / Станислав Сидорук / Константин Терещенко

3. BALCHUG Racing №21 — Кирилл Киракозов / Михаил Лобода

GT Pro

1. YADRO Motorsport №16 — Сергей Столяров / Иван Чубаров

2. Capital RT №13 — Михаил Алёшин / Денис Ременяко

3. ИСКРА Моторспорт №37 — Андрей Солуковцев / Давид Погосян

GT

1. YADRO Motorsport №97 — Виктор Шайтар / Денис Помогалов

2. MOTOR SHARKS №83 — Антон Немкин / Иван Лукашевич

3. TEAMGARIS №34 — Станислав Аксёнов / Эдуард Исламов

TCE

1. GNV Kamenskiy Racing №91 — Илья Каменский / Николай Сущев

2. Real Performance №24 — Илья Ларионов / Владислав Перфильев

3. QUANTUM RACING №12 — Дмитрий Шишко / Захар Слуцкий / Артём Слуцкий / Пётр Бирюков

GT Light

1. Sportcar Racing Team №5 — Роман Смоляков / Евгений Магидович

2. 82 RT №82 — Роман Мануйлов / Вахтанг Димитрадзе

3. Mazda High Power №53 — Валерий Смирнов / Артём Косарев

Подзачет GT Light Stock Car

1. Mazda High Power №53 — Валерий Смирнов / Артём Косарев

2. Mazda High Power №77 — Кирилл Глушак / Илья Чариков

3. MS RT №33 — Евгений Письмаров / Сергей Горбатенко / Дмитрий Горбатенко / Андрей Прямичкин

Опубликовано: Sports
logoИван Янковский
Moscow Raceway
logoЮра Борисов
Роман Русинов
logoРоссийская серия гонок на выносливость (REC)

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