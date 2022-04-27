У Хэмилтона слабейший старт в карьере, он отстает на полкруга от напарника. Соперники и эксперты подкалывают – пора уходить?

Больно.

Льюис Хэмилтон переживает худший личный старт сезона в карьере – после четырех гонок у него всего 28 баллов в общем зачете. Меньше было только в 2009-м – 23 балла, но вообще тогда в «Формуле-1» еще действовала старая очковая система: победителю давали 10 пунктов, а зона набора ограничивалась топ-8. Потому тот «провал» смело можно исключать – а в остальном предыдущий «худший» старт состоялся в 2012-м, когда Льюис набрал только 49 очков.

В Имоле семикратный чемпион определенно нащупал персональное дно: 14-е место в квалификации, 14-е – в спринте и 13-е – в гонке. №44 даже отстал на круг от Макса Ферстаппена.

Напарник тоже оторвался – на 40 секунд: полкруга на не самом длинном круге Имолы.

Одного беспросветного Гран-при Льюису хватило для полной перековки: если до начала этапа он еще обещал верить в успех, то после финиша тут же отказался от любых притязаний на восьмое чемпионство.

А «Формула-1» вспомнила о возрасте недавнего доминатора (37 лет) – и вновь заговорила о возможном скором конце карьеры или как минимум смене команды.

«Мы обогнали его на круг – может, он подумал, что нужно было уйти после прошлого сезона», – потроллил чемпиона советник «Ред Булл» Гельмут Марко в эфире Sky Sports F1.

«Уверен, Льюиса раздражает ситуация, – высказался Мика Хаккинен. – Сложно смириться с проигрышем Джорджу Расселлу. Он показывал хорошие результаты в квалификациях, но не в гонках. Достижения с «Мерседесом» – что-то новое для Джорджа, все кажется суперпозитивным. А для Льюиса это катастрофа. Если Джордж оказывается впереди, все еще хуже.

Интересно, как Льюис ведет себя на брифингах – думаю, жалоб много. В таких случаях в голове пилота появляются естественные мысли: «Нужно ли мне уйти куда-то?» Это факт. Он провел в «Мерседесе» много лет и выигрывал титулы. Теперь дела идут не очень хорошо, и он начнет думать о смене команды».

«Хэмилтон будет выступать, пока есть мотивация гоняться и совершать перелеты, – спрогнозировал комментатор Sky Sports F1 и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл. – Часы интервью после Гран-при и общения с прессой пилоты терпеть не могут. Они просто хотят гоняться. Пока удовольствие от борьбы перевешивает все это, он продолжит выступать.

Но если «Мерседес» станет третьей командой по итогам сезона, то, думаю, он по-другому взглянет на вещи. Веселого останется не так много».

«Продержится ли Льюис Хэмилтон весь сезон? Такой вопрос поднимется. В «Формуле-1» огромное давление, – объяснил чемпион 1997 года Жак Вильнев. – «Мерседесу» нужно научиться проигрывать. Они годами вкатывали соперников в землю. Если кто-то приближался, они просто нажимали на газ.

В Имоле мы увидели, что Тото Вольффу трудно себя контролировать – об этом говорят его сообщения по радио после гонки. И они направлены не Хэмилтону, а всему миру: плохой результат Расселла не вызывает критику, а с Льюисом все не так.

Останется ли Хэмилтон в «Ф-1» через два или три года? Доедет ли даже этот сезон до конца? Гонщик может быть потерян и расстроен или же чувствовать неспособность справляться с отсутствием побед. В этом случае, наверное, пора думать о том, что без гонок жизнь лучше. Неожиданности случались и в прошлом: порой чемпионы решали, что с них хватит».

Все в «Мерседесе» – против

Естественно, восьмикратные чемпионы опровергают возможную потерю главного маркетингового актива – да и сам Льюис прежде все отрицает возможность ухода из «Мерседеса» в ближайшем будущем.

«Я видел пару комментариев от определенных людей, которых я уважал, когда рос и был младше. Это глупые заявления, просто чушь. Вся цель таких высказываний – попасть в заголовки, чтобы человек оставался при деле.

Знаете, я с «Мерседесом» с 13 лет, мы вместе пережили прекрасные времена, взлеты и падения. Я на 100 процентов предан команде, и нет другого места, где я хотел бы оказаться», – заявил Хэмилтон.

«У Льюиса потрясающая скорость. Думаю, этот уик-энд – просто какая-то осечка. Но я не сомневаюсь, что он вернется и станет сильнее» – оценил напарника Джордж Расселл.

«Льюис найдет подход к машине, – уверяет и пилот симулятора «Мерседеса» Энтони Дэвидсон – по совместительству технический эксперт канала Sky Spots F1. – Он невероятно хорошо адаптируется и был быстр на всех болидах, с которыми имел дело. Нет причин полагать, что он не сможет сделать то же с новым поколением. Ему просто необходимо найти ритм».

Шеф «Мерседеса» тоже уверен: сюрпризов как с Нико Росбергом в 2016-м не будет.

«Ты можешь уйти, если тебе больше не нравится работа. А Льюису она нравится. Льюис в фантастической форме. У него очень дисциплинированный подход к жизни, потому у него впереди еще много лет.

Да и разве все это – не отличное испытание? Он перешел в еще не великий «Мерседес» и выиграл шесть титулов. Сейчас команда ошиблась, но он может стать частью нового витка», — заявил Вольфф в интервью Press Association.

«Думаю, он по-прежнему очень мотивирован, – все-таки уверен Брандл. – В свои 37 лет он на пике карьеры, а Джордж Расселл будет его подгонять. Хэмилтон очень хорош. Куда еще ему девать всю эту энергию, желание сражаться и адреналин? Мы в «Ф-1» все сидим на адреналине.

У Льюиса большие амбиции, он хочет менять ситуацию в мире, и я восхищаюсь им за это. Льюис понимает, что «Формула-1» – платформа, которая позволяет это делать. Пока существует баланс, пока он получает удовольствие и показывает скорость, он будет гоняться» .

А вы кому больше верите? Сколько еще Хэмилтону осталось в «Формуле-1»? Он все-таки выиграет восьмой титул?

Фото: REUTERS/Loren Elliott, Guglielmo Mangiapane