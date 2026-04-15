  • Спортс
  • Авто
  • Новости
Дэвид Култхард: «Современные гонщики лишились того гнева, голода, жажды борьбы, который отличал прежних пилотов»

Култхард высказался об изменении ментальности гонщиков.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о том, как на гонщиков повлияли изменения современного мира, отметив, что их уже не отличает тот голод, который был присущ чемпионом прошлого.

«В моем поколении пилотов мы гонялись в любых погодных условиях. Даже при нулевой видимости – ты ехал до тех пор, пока в кого-нибудь врезался. Сейчас мир изменился и если трасса слишком мокрая, то гонку просто не начинают.

Я выступал в довольно опасную эру. Я сам жил в то время, когда получил шанс после того, как в аварии погиб величайший гонщик того поколения. Поэтому, скажем так, мы хорошо понимали значимость результата, если ты, во-первых, не разбивался, а во-вторых, тебе достаточно повезло оказаться в условиях, при которых ты мог побеждать.

Все это кажется немного странным, пусть я сейчас и захожу на не самую надежную территорию…Скажем так, сейчас каждый гонщик думает, что его время [выиграть титул] еще придет. Но на самом деле не существует никаких гарантий, что это так на самом деле.

«Формула-1» – это все еще очень опасный спорт. И да, в нем по-прежнему многое зависит от технологий, но мне кажется, что современные гонщики лишились того гнева, голода, жажды борьбы, что прежде. Сейчас все гонщики ладят друг с другом, ведут себя очень мило, вместе путешествуют, сравнивая свои машины: «Ой, посмотрите на мой «Феррари». А вы на мой «Ламборгини». Возможно, отчасти это связано еще и с тем, что из-за соцсетей гонщики не могут нормально наслаждаться жизнью на публике, потому что рядом постоянно будет кто-то с камерой в телефоне», – рассказал Култхард.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoДэвид Култхард
logoФормула-1
регламент
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дэвиду уж точно известно,что такое гнев настоящих чемпионов 🤡
Ответ фанат спартака с 1967
Гнев Чемпионский’98
раньше было лучше, по-любому, и соцсетей не было
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем