Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Отмена двух Гран-при повлияет на бюджеты команд»

Пермейн оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на «Ф-1».

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн уверен, что последствия военного конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого были отменены гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии, в итоге напрямую повлияют на бюджеты и работу команд «Формулы-1».

«Мы следим за развитием событий в контексте ситуации с календарем «Ф-1» – и надеемся, что позже возникнет возможность провести один или оба на данный момент отмененных Гран-при в другие даты. Хотя понятно, что пока ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, говорить об этом бессмысленно. Однако, если такая возможность все же появится, концовка сезона может оказаться весьма напряженной.

Отмена двух Гран-при сильно влияет на бюджеты команд. И отмена двух этих гонок повлияет на всех. С одной стороны, если эти гонки не состоятся, команды смогут сэкономить средства – ведь нам не придется никуда посылать персонал команд. Не будет расходов на перелеты, проживание в отелях, транспортировку грузов. Хотя показатель общего баланса все равно уйдет в минус, и это плохая новость.

Мы пока не видели конкретных цифр, но на более поздней стадии сезона расходы команд неизбежно возрастут [относительно изначальных расчетов] из-за повышения цен на топливо. Если только, опять же, ситуация на Ближнем Востоке не разрешится очень быстро и цены не начнут возвращаться к нормальным показателям. Но уже сейчас у всех возросли расходы на заправку машин, скоро то же самое произойдет с самолетами. И все это неизбежно скажется на командах «Ф-1». Потому что все эти расходы учитываются под «потолком» ограничения бюджета», – рассказал Пермейн.

