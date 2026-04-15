  • Пастор Мальдонадо: «Гибридные двигатели подходят для такси и обычного транспорта. Но не для «Ф-1»
Мальдонадо не нравится современная «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Пастор Мальдонадо рассказал о том, что ему не слишком нравится, в каком направлении технически развивается гоночная серия.

Мальдонадо подверг критике не только технический регламент, но и нововведения в отношении действий стюардов.

«Им стоит быть осторожнее, потому что самые важные люди в «Формуле-1» – это по-прежнему гонщики. И сейчас они не очень довольны новыми правилами. Пилоты хотят управлять болидами, которые дают возможность им сделать результат, проявить себя – и посмотреть, кто окажется лучшим. В девяностые очень хороший гонщик имел шанс заработать очки даже за рулем болида «Минарди». Сейчас подобного трудно ожидать.

Возвращаясь в сезон-2014, когда в «Ф-1» впервые появились гибридные двигатели, я вспоминаю, что мы полсезона вообще не могли гоняться из-за технических проблем. Мы не понимали, как работает батарея, команды не на сто процентов понимали, что вообще происходит. Это считалось нормальным. Но мне кажется, что «Формула-1» и гонщики в итоге сильно пострадали от этого перехода.

Гибридные двигатели подходят для такси и обычного транспорта. Но в «Формуле-1» все это лучше оставить в прошлом. Гонкам многого не хватает. Да, у «Ф-1» остаются громкие имена – как «Феррари», «Макларен». Но если говорить о техническом регламенте, я не убежден, что это правильный путь вперед.

В мое время ты ехал на пит-стоп, потому что шины на твоем болиды были полностью стерты. У тебя было столько комплектов, сколько хочешь, ты мог атаковать. Да, конечно, нужно было думать об износе резины и о стратегии. Но у гонщиков хотя бы оставались сферы влияния.

Теперь же пилоты только и делают, что следуют командным приказам. Гонками манипулируют. Результат все больше зависит от машины, и все меньше от пилота. Ситуация с обгонами тоже изменилась. Да, в мое время тоже имела место непоследовательность в принятии решений стюардами, но тогда было больше эмоций.

Сейчас же начали штрафовать за нарушения границ трассы, что вообще не кажется честным. Зачем использовать асфальт в зонах безопасности? Используйте траву и никто не будет далеко туда заезжать. Гонщик, который туда заедет, мгновенно потеряет сцепление с трассой. А теперь пилотов штрафуют за эти нарушения границ трека! Мне трудно это понять. Они не дают гонщикам делать свое дело – гоняться», – рассказал Мальдонадо.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Какой молодец Мальдонадо! Всё правильно ведь сказал. Хотя молодым зрителям Ф1 этого не понять никогда.
" В мое время ты ехал на пит-стоп, потому что шины на твоем болиды были полностью стерты. "
Пофилософствую. Время бежит конечно. Уже даже мальдонадо на правах ветерана говорит "в мое время". А казалось бы недавно такое словосочетание было уместно от проста, стюарта или хотя бы от хилла.
Ответ EAl
" В мое время ты ехал на пит-стоп, потому что шины на твоем болиды были полностью стерты. " Пофилософствую. Время бежит конечно. Уже даже мальдонадо на правах ветерана говорит "в мое время". А казалось бы недавно такое словосочетание было уместно от проста, стюарта или хотя бы от хилла.
Плак🥲
Как боженька молвил!
"Гибридные двигатели подходят для такси"
Забавно, что об этом говорит Мальдонадо) Но вообще, необычный пилот. Да и последняя победа команды Уильямс у него.
Вспоминаю, увидел тогда ролик на Ютубе, "Мальдонатор" назывался (типа Терминатор). Там были собраны самые красочные крэши этого рента-драйвера, Никитка Мазепин и Шуми-младший локти кусают от зависти.
