Ландо Норрис: «Новыми болидами приятно управлять, но картина расходится с тем, как работает двигатель»

Норрис перечислил плюсы и минусы новых болидов «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, какие особенности в работе новых болидов «Ф-1» ему нравятся, а над какими областями нужно продолжать работу и добиться улучшения – возможно, путем внесения небольших поправок в регламент.

«Я бы хотел еще раз подчеркнуть и прояснить свое мнение о новых болидах. Ими приятно управлять, а некоторые из имеющихся проблем можно решить за счет корректировки работы программного обеспечения.

Как только мы найдем правильный баланс, то тогда, как мне кажется, новый технический регламент может заработать весьма интересным образом. Старты, работа с распределением энергии и восстановлением заряда батареи, необходимость ехать накатом – надеюсь, что во всех этих областях мы добьемся прогресса во благо «Формулы-1».

И да, с точки зрения особенностей стиля пилотажа теперь гонщику требуется другой подход. Ты можешь постараться выжать из этой машины все, перейти за грань ее возможностей, но потом все равно отловить ее и вернуться. В то время как на прошлогодних машинах, переходя за грань возможностей сцепления колес с трассой, отловить машину зачастую было уже невозможно.

Это один из реальных плюсов новых правил. И в этом смысле разницу в результатах начинает определять мастерство гонщика, его умение удерживать машину на пределе при прохождении поворота, добиваться оптимального выхода из поворота, и так далее.

Тем не менее, здесь картина расходится с тем, что происходит с работой силовой установки. Потому что если ты пройдешь на пределе один поворот, то улучшить время на конкретном секторе, но уже к моменту выхода на следующую прямую ты начнешь наоборот терять время, потому что в батарее на останется заряда, который машина расходовала в поворотах. И вот это весьма досадно.

Сейчас квалификация стала сильно отличаться от того, что было раньше. В прошлом гонщик, которому удавалось выжать из машины максимум сцепления с трассой, раньше «встать на газ» и быстрее всех выйти из поворота обычно отыгрывал время на круге, он получал награду за свое мастерство. Теперь же пилоту нужно намного осторожнее расходовать заряд батареи и стараться не слишком сильно использовать его в поворотах, потому что иначе это может дорого вам обойтись и привести к большому потерю времени на прямых», – рассказал Норрис.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoЛандо Норрис
logoМакларен
регламент
logoФормула-1
красава Ландо, настоящие чемпионы не ноют
Значит Ландо не настоящий чемпион?
А наш ландыш дофига последовательный, правда?! :)
