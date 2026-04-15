Лиам Лоусон: «В прошлом году я в этом время сражался за место в «Ф-1». Так что сезон начался хорошо»

Лоусон доволен изменениями в новом сезоне.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, что сезон-2026 начался для него спокойнее предыдущего и что он рад возможности сосредоточиться на гонках в условиях отсутствия излишнего давления.

Лоусон начал прошлый сезон в составе «Ред Булл», однако провел за команду всего две гонки, после чего из-за неубедительных выступлений был переведен обратно в «Рейсинг Буллз».

«Да, в этом году ситуация заметно изменилась. В прошлом году я в это время сражался за то, чтобы сохранить свое место в «Ф-1», и это был для меня трудный период, ведь тогда моя карьера в «Ф-1» по сути только начиналась. Так что да, сейчас я чувствую себя намного стабильнее, да и люди вокруг меня в целом намного больше довольны тем, как идут дела.

Так что да, сезон начался хорошо. Понятно, что впереди длинный чемпионат и самый сложная задача – разобраться в том, как работают новые болиды, добиться прогресса, улучшить эти машины. И это и правда интересно. Несмотря на все сложности с тем, чтобы управляться с этими машинами, новый регламент дает больше возможностей.

Особенно на данной стадии сезона, когда надежность болидов многих команд вызывает вопросы. В первых гонках сезона было много событий, и нам в какой-то степени удалось воспользоваться ситуацией. И в целом нам нужно стараться продолжать делать то же самое и в нескольких следующих гонках», – рассказал Лоусон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racer
