Ферстаппен рвался к Леклеру через мусор с болида «Феррари». Макс круг пытался снять кусок застрявшей пленки – догоняя Шарля

Гнал в повороты одной рукой.

Первая победа Макса Ферстаппена в 2022-м вышла непростой: пришлось стартовать четвертым после не самой удачной квалификации на Гран-при Саудовской Аравии, много работать над экономией шин, а затем преследовать главного соперника по предыдущей гонке Шарля Леклера.

Оказалось, Максу пришлось сражаться еще и отработанным визором Шарля – монегаск, очевидно, снял загрязненную пластиковую пластину и выбросил в начале стартовой прямой, но мусор зацепился за корпус следовавшего позади «Ред Булл» Ферстаппена.

Это не специальное вредительство а-ля Mario Kart – обычное дело для любых гонок в болидах с открытым кокпитом. Ведь в процессе езды на шлем налипают насекомые, пыль, отработанная резина от шин, капли воды и масла, а также прочая всевозможная грязь – и она здорово мешает обзору. Потому визор шлема пилота прикрыт десятком тонких пластиковых пленок – при загрязнении ее просто срывают и выкидывают.

Видите вот эти «хвосты» по бокам? За них обычно и хватают для удобного отрыва.

И Максу просто не повезло ехать в точности позади именно в тот момент, когда Леклер решил освежить визор.

Забить на кусок мусора Ферстаппен тоже не мог: ведь он мешал обзору уже самому чемпиону, а еще болтающаяся пленка явно немного ломала аэродинамику болида – а в тот момент Максу требовалась вся доступная скорость. Потому №1 и попробовал тут же ее снять.

Первая попытка – на прямой.

Сразу не удалось, потому последовала и вторая попытка.

И третья.

Только на четвертой – в конце круга – у Макса наконец вышло убрать мусор с RB18. И да, он фактически несколько километров гнал на скорости около 300 км/ч, управляя машиной одной рукой.

И все равно догнал Шарля. И обогнал. И победил.