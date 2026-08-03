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  4. Джордж Расселл: «С этой машиной мне сложнее найти оптимальный баланс. Надеюсь, трудности остались позади»

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Джордж Расселл: «С этой машиной мне сложнее найти оптимальный баланс. Надеюсь, трудности остались позади»
Расселл надеется на прогресс во второй половине сезона.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, что надеется на более стабильные выступления в чемпионате после летнего перерыва.

«Сезон складывается непросто, случаются перепады результатов – есть и взлеты, и падения. С этой машиной мне сложнее найти оптимальный баланс, чтобы выжать максимум.

Получается так, что в этом сезоне на Гран-при я либо оказываюсь на поуле и сражаюсь за победу в гонке, либо же борюсь максимум за 4-5 место. И так происходит по ряду причин. Но в целом все сводится к тому, насколько комфортно и уверенно я себя чувствую при управлении болидом.

При этом я каждый уик-энд учусь чему-то новому. Например, уик-энды в Барселоне и Австрии сложились для меня отлично – и я надеялся, что смогу развить успех, продолжить в том же духе. Однако затем несколько уик-эндов подряд по тем или иным причинам сложились для меня тяжело. Тем не менее, я надеюсь, что теперь эти трудности [в работе с двигателем] остались позади и впереди нас ждет светлое будущее», – рассказал Расселл.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoФормула-1

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