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Дэймон Хилл о параллелях с его чемпионским сезоном-1996: «Для повторения Расселлу придется каким-то образом победить Антонелли»
Хилл высказался о параллелях этого года с сезоном-1996.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл признал наличие некоторых схожих моментов между нынешним сезоном и победным для британца чемпионатом.

Хиллу, который на тот момент уже был весьма опытным гонщиком, в борьбе за титул пришлось конкурировать с молодым и подающим надежды Жаком Вильневом, только перешедшим в «Уильямс».

«Кими провел свой первый сезон в «Ф-1», а зимой для него наступил своего рода период созревания – все, чему он научился за год, начало укладываться в голове, и в такой ситуации внезапно понимаешь, что находишься в полной готовности, что ты готов бороться. И да, прогресс Антонелли поражает. Его отличают невероятный талант и зрелость, несвойственная 19-летнему гонщику.

Если говорить о ситуации, в которой оказался Джордж Расселл…То да [схожие моменты есть]. Нечто подобное было и со мной, когда в «Уильямс» перешел Жак Вильнев. Он был на 10 лет моложе меня, но при этом у него за плечами был чемпионский сезон в «Индикаре», в других сериях он тоже добился больших успехов. Так что ситуация была все же несколько иной. Ну и итог оказался таким, что мне все-таки удалось победить Жака в борьбе за титул. Так что для повторения Джорджу придется каким-то образом тоже это сделать!» – рассказал Хилл.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoМерседес
logoДэймон Хилл
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
logoУильямс
logoАндреа Кими Антонелли

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