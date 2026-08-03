Макс Ферстаппен о целях на 2-ю половину сезона: «Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом»

Ферстаппен надеется на прогресс во второй половине сезона.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, какие цели считает основными на вторую половину чемпионата.

По словам Ферстаппена, «Ред Булл» нужно добиться повышения стабильности темпа болида по ходу уик-энда, а также прибавить в скорости в целом.

«Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом. Затем нужно устранить проблемы, с которыми мы зачастую сталкиваемся по ходу гоночного уик-энда.

Порой по ходу уик-энда мы просто теряем в скорости. Иногда это случается по ходу гонки – на старте у болида один темп, к концу заезда уже другой. Так что да, именно это я бы назвал главным приоритетом», – рассказал Ферстаппен.

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