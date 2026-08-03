  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Макс Ферстаппен о целях на 2-ю половину сезона: «Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом»

0
Макс Ферстаппен о целях на 2-ю половину сезона: «Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом»
Ферстаппен надеется на прогресс во второй половине сезона.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, какие цели считает основными на вторую половину чемпионата.

По словам Ферстаппена, «Ред Булл» нужно добиться повышения стабильности темпа болида по ходу уик-энда, а также прибавить в скорости в целом.

«Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом. Затем нужно устранить проблемы, с которыми мы зачастую сталкиваемся по ходу гоночного уик-энда.

Порой по ходу уик-энда мы просто теряем в скорости. Иногда это случается по ходу гонки – на старте у болида один темп, к концу заезда уже другой. Так что да, именно это я бы назвал главным приоритетом», – рассказал Ферстаппен.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
А как вообще объяснить, что болид начинает по ходу гонки терять скорость, если он только не получил повреждений или шинам не пришел каюк? Топливо расходуется, болид становится легче, должен наоборот становиться и легче в управлении, и быстрее относительно самого себя. Только если происходящее перераспределение баланса болида из-за потери топлива ухудшает этот самый баланс в поворотах 🤔
Первым делом - самолеты
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о будущем автоспорта в Нидерландах: «Популярность зачастую зависит от появления новых талантов. Будем надеяться, что кто-то из них сумеет пробиться в «Ф-1»
Маттиа Бинотто о результатах «Ауди»: «Это лучшее, на что могла рассчитывать команда»
Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»
Мика Хаккинен: «Пожалуй, единственный недостаток новых болидов – вес. Мне бы хотелось попробовать себя за рулем такой машины»
Макс Ферстаппен: «Мое главное достижение в жизни на данный момент – рождение дочери Лили»
Оскар Пиастри: «Не питаем иллюзий относительно того, что «Макларену» не хватает скорости»
Фредерик Вассер: «Обновления двигателя не помогут полностью нивелировать отставание от «Мерседеса»
Джордж Расселл: «Негативные публикации в прессе, порой раздражающие вопросы журналистов – все это меня не волнует»
Шарль Леклер о «Мадринге»: «Классная трасса. Поворот «Ла Монументаль» может стать знаковым»
Ландо Норрис: «После титула удается отключаться от «Ф-1» – уверен, что вернусь. Надо наслаждаться моментами вне гонок»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway