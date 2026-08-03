Изак Аджар: «То, как Ферстаппен умеет работать по ходу гонок – это другой уровень. Именно в этом мне нужно прибавлять»

Аджар отметил области для прогресса в сравнении с Ферстаппеном.

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар подвел итоги первой половины сезона-2026, рассказав о том, в каких областях ему нужно прибавлять, если говорить о сравнениях с Максом Ферстаппеном .

«Честно говоря, я бы не сказал, что удивил себя в этом сезоне. Но да, я в этом чемпионате выступаю на весьма высоком уровне – определенно выступаю лучше, чем в прошлом сезоне. И это нормально, ведь я провожу свой второй сезон в «Ф-1». Так что да, меня не назовешь очень опытным гонщиком, но я понемногу прибавляю.

Что касается Ферстаппена, то я бы сказал, что в Максе впечатляет уровень его выступлений в гонках, его универсальность. Мне кажется, что в плане скорость на одном быстром круге я смотрюсь. Но то, как Макс умеет работать по ходу гонок – это другой уровень. Так что я стараюсь сосредоточиться именно на работе в данной области», – рассказал Аджар.

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