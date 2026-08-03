Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будем забегать так далеко вперед»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, обсуждая свои перспективы на вторую половину сезона отметил, что не думает о возможности бороться за победу в чемпионате и что будет сосредоточен на выступлении в каждой конкретной гонке.
Леклер, не слишком удачно начавший сезон, сумел достаточно хорошо провести три последних этапа перед летним перерывом. В данный момент Леклер занимает четвертое место в общем зачете, а его отставание от лидера чемпионата Кими Антонелли составляет 81 очко.
«Первая половина сезона сложилась для меня далеко не идеальным образом. Однако я доволен тем, как мы отреагировали на ситуацию по ходу сезона. И умение правильно реагировать на возникновение проблем и решительные действия по их устранению будут играть важную роль и во второй половине чемпионата.
Что касается возможной борьбы в чемпионате, то давайте не будем забегать так далеко вперед. Потому что сейчас критически важно будет фокусироваться на каждой конкретной гонке. И стараться выжать максимум на каждой конкретной трассе», – рассказал Леклер.
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