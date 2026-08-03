  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будем забегать так далеко вперед»

0
Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будем забегать так далеко вперед»
Леклер не готов говорить о борьбе за титул.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, обсуждая свои перспективы на вторую половину сезона отметил, что не думает о возможности бороться за победу в чемпионате и что будет сосредоточен на выступлении в каждой конкретной гонке.

Леклер, не слишком удачно начавший сезон, сумел достаточно хорошо провести три последних этапа перед летним перерывом. В данный момент Леклер занимает четвертое место в общем зачете, а его отставание от лидера чемпионата Кими Антонелли составляет 81 очко.

«Первая половина сезона сложилась для меня далеко не идеальным образом. Однако я доволен тем, как мы отреагировали на ситуацию по ходу сезона. И умение правильно реагировать на возникновение проблем и решительные действия по их устранению будут играть важную роль и во второй половине чемпионата.

Что касается возможной борьбы в чемпионате, то давайте не будем забегать так далеко вперед. Потому что сейчас критически важно будет фокусироваться на каждой конкретной гонке. И стараться выжать максимум на каждой конкретной трассе», – рассказал Леклер.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoФормула-1

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Главное опередить сорокалетнего деда, а остальное не важно - добавил Леклер
Ответrozewood
Главное опередить сорокалетнего деда, а остальное не важно - добавил Леклер
Одного из двух, самого титулованного гонщика в мире
ОтветВиталий Выговский
Одного из двух, самого титулованного гонщика в мире
Тут так-то вот рядом написали, что Себастьян Ожье уже на 10-й титул нацелился. А вы про какого-то самого титулованного гонщика в мире.
Кстати, Льюис даже не самый титулованный в ф1
Уж который год болельщики Феррари не забегают далеко вперед, привыкли в своих мечтах не быть быстрее красного болида...
Ответбндэщ
Уж который год болельщики Феррари не забегают далеко вперед, привыкли в своих мечтах не быть быстрее красного болида...
Их команда в этом году задачу выполнила, сейчас уже готовятся к тестам следующего года😁
ОтветFlylink
Их команда в этом году задачу выполнила, сейчас уже готовятся к тестам следующего года😁
Еще надо Монцу выиграть , очевидно же что задача на сезон до начала ГП Италии не может быть выполнена
А что случилось в последней гонке? Я не видел интервью. Гонка то была откровенно слабая, начиная со старта
Ох уж эти красные незабегатели
а куда давайте будет забегать
- Давайте дождемся 2037 года, - предложил Леклер
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о будущем автоспорта в Нидерландах: «Популярность зачастую зависит от появления новых талантов. Будем надеяться, что кто-то из них сумеет пробиться в «Ф-1»
Маттиа Бинотто о результатах «Ауди»: «Это лучшее, на что могла рассчитывать команда»
Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»
Мика Хаккинен: «Пожалуй, единственный недостаток новых болидов – вес. Мне бы хотелось попробовать себя за рулем такой машины»
Макс Ферстаппен: «Мое главное достижение в жизни на данный момент – рождение дочери Лили»
Оскар Пиастри: «Не питаем иллюзий относительно того, что «Макларену» не хватает скорости»
Фредерик Вассер: «Обновления двигателя не помогут полностью нивелировать отставание от «Мерседеса»
Джордж Расселл: «Негативные публикации в прессе, порой раздражающие вопросы журналистов – все это меня не волнует»
Шарль Леклер о «Мадринге»: «Классная трасса. Поворот «Ла Монументаль» может стать знаковым»
Ландо Норрис: «После титула удается отключаться от «Ф-1» – уверен, что вернусь. Надо наслаждаться моментами вне гонок»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway