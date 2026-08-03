Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будем забегать так далеко вперед»

Леклер не готов говорить о борьбе за титул.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер , обсуждая свои перспективы на вторую половину сезона отметил, что не думает о возможности бороться за победу в чемпионате и что будет сосредоточен на выступлении в каждой конкретной гонке.

Леклер, не слишком удачно начавший сезон, сумел достаточно хорошо провести три последних этапа перед летним перерывом. В данный момент Леклер занимает четвертое место в общем зачете, а его отставание от лидера чемпионата Кими Антонелли составляет 81 очко.

«Первая половина сезона сложилась для меня далеко не идеальным образом. Однако я доволен тем, как мы отреагировали на ситуацию по ходу сезона. И умение правильно реагировать на возникновение проблем и решительные действия по их устранению будут играть важную роль и во второй половине чемпионата.

Что касается возможной борьбы в чемпионате, то давайте не будем забегать так далеко вперед. Потому что сейчас критически важно будет фокусироваться на каждой конкретной гонке. И стараться выжать максимум на каждой конкретной трассе», – рассказал Леклер.

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