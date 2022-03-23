«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)

Замеры от «Формулы-1».

Любой постоянный зритель «Формулы-1», должно быть, сейчас находится в состоянии легкой прострации и сбоя ориентиров: в голове пелотона внезапно провалился главный доминатор. «Мерседес» впервые с 2014-го уступает лучшим болидам по полсекунды на круге и явно не претендует на победы – вчерашние самые смелые мечты фанатов «Ред Булл» и «Феррари» внезапно стали реальностью.

Но не стоит слишком праздновать: на самом деле в революционном W13 с минималистичными понтонами и хитрой системой охлаждения на ракетных технологиях скрыто море потенциала. Только взгляните: по данным «Формулы-1» с квалификации Гран-при Бахрейна Хэмилтон и Расселл уже быстрее топов в медленных поворотах и вполне на их уровне в быстрых и среднескоростных виражах:

(Первая колонка – медленные повороты, вторая – среднескоростные, третья – быстрые, четвертая – прямые. Бирюзовый столбик – «Мерседес», темно-синий – «Ред Булл», оранжевый – «Макларен», лазурный – «Альпин», синий – «Альфа Таури», зеленый – «Астон Мартин», голубой – «Уильямс», бордовый – «Альфа Ромео», серый – «Хаас». Отрывы сформированы по отношению к «Феррари»).

Да, на прямых внезапно лучше всех выстрелил «Уильямс» (по слухам из паддока, из-за общей нехватки прижимной силы у английской машины почти нет лобового сопротивления), на втором месте – «Ред Булл», «Феррари» – третья. «Мерседес» же – предпоследний и проигрывает только Скудерии около 0,3 секунды.

Как машина на ракетных технологиях может так отставать на прямых? Из-за чрезмерного лобового сопротивления – именно на него указало сравнение разгонных динамик с соперниками из квалификации:

«У нас больше всех лобового сопротивления, – внезапно признался шеф «Мерседеса» Тото Вольфф после квалификации. – Мы проигрываем прорву времени на главной прямой, а на других не настолько много. В ближайших гонках нам нужно понять, дело ли в мощности или в гибридной установке».

Казалось бы, как машина с такой минималистической концепцией может генерировать больше лобового сопротивления? Объяснил технический эксперт F1 TV Крэйг Скарборо:

«Крошечные понтоны хороши для генерирования прижимной силы, но раскрывают задние шины и не чистят турбулентный поток от передних. Отсюда столько дополнительного лобового сопротивления».

Новое соотношение мощности и лобового сопротивления сбило все накопленные идеи по настройке и балансированию машины, потому Хэмилтон с Расселлом страдают и в поворотах. Без нужного распределения прижимной силы шины труднее прогревать и удерживать в температурных окнах – и сражаться с «Ред Булл» и «Феррари» не выходит.

Для быстрого (и временного) решения восьмикратные чемпионы применили проверенный метод из прошлого сезона – просто навесили заднее антикрыло побольше, надеясь на увеличение прижимной силы и балансировку задней части (страдавшей от «галопирования»). В 2021-м «Мерседесу» хорошо удавалось жонглирование размерами детали для поиска оптимального соотношения скорости на прямых и прогрева покрышек – а с новым регламентом систему ориентиров пришлось выстраивать с нуля.

Потому Тото Вольфф анонсировал изменения уже к ближайшему Гран-при Саудовской Аравии:

«Убрать лобовое сопротивление легко: просто берешь бензопилу и крошишь заднее крыло на мелкие кусочки. Так мы и поступим. Пожалуй, мы перебрали с крыльями. Лобовое сопротивление слишком большое – просто потому, что в данный момент нам недостает деталей. Ситуация со скоростью на прямых наполовину или чуть больше сводится к крыльям. Но необходимо сделать все возможное и по части силовой установки».

В чем-то шеф «Мерседеса» определенно прав: «Ред Булл», к примеру, выбрал для Бахрейна небольшие антикрылья (сверху – тестовая версия, снизу – гоночная):

Фото: Autosport

Cравните с огромным парусом W13 – у Хэмилтона чуть ли не вдвое больше!

Видимо, на Гран-при Саудовской Аравии восьмикратные чемпионы правда ускорятся – и мы лучше поймем, насколько их темп соответствует «Феррари» и «Ред Булл» на самом деле.

Источник: formula1.com

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI; instagram.com/mercedesamgf1