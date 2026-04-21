Дэвид Култхард: «Даже если «Ред Булл» больше не выиграет чемпионат, вместе с Ферстаппеном они уже достигли своих целей»

Култхард надеется на продолжение карьеры Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард надеется, что Макс Ферстаппен продолжит выступать в «Формуле-1» и не покинет чемпионата на фоне недовольства особенностями работы новых болидов.

При этом Култхард считает, что карьера Ферстаппена в «Ред Булл » будет всегда признаваться успешной, учитывая совместные достижения Макса и команды.

«Макс – настоящий гонщик. И сейчас все в любом случае в его руках. Как бы то ни было, даже если «Ред Булл» больше не выиграет чемпионат, вместе они уже достигли своих целей.

Если у Макса возникает желание гоняться, он никогда не остановится на достигнутом. Он жаждет соперничества, соревнования, не боится бросить себе вызов – он выше всего этого. Надеюсь, он останется в «Формуле-1». Ведь он остается эталоном для других, они доминирует в «Формуле-1», – рассказал Култхард.

