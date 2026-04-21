Стефано Доменикали: «Ф-1» заключает долгосрочные соглашения из-за веры в рынок и готовности промоутера Гран-при инвестировать»

Доменикали высказался об интересе стран к «Формуле-1».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал рост интереса к чемпионату со стороны ряда стран.

В частности, ходят разговоры о возможном этапе «Ф-1» в Индии или Южной Корее.

«Разные регионы проявляют большой интерес, но у нас уже есть достаточное количество людей, который доверяют нам долгосрочные инвестиции – что мы считаем хорошим знаком.

Когда меня спрашивали о причинах заключения столь долгосрочных соглашений, то на встречах с инвесторами я всегда отвечал, что, во-первых, мы верим в данный рынок. А во-вторых, мы можем попросить промоутера инвестировать.

Ведь если у вас соглашение на три года, то как добиться от организаторов инвестиций? Например, через пару лет в Майами построят новую зону для зрителей. Мы призываем Австралию – и вы увидите это в следующем году – построить новый паддок, новые здания, поскольку мы рассматриваем этот этап в долгосрочной перспективе. То же самое касается этапов в Венгрии и Остине», – сказал Доменикали.

