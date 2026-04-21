Сайнс провел тесты за рулем болида «Уильямса» 2025 года
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс провел в составе команды тесты, которые прошли на трассе «Сильверстоун».
Командам разрешается проводить тесты в неограниченном количестве при условии использования болидов минимум двухлетней давности.
Однако в данном случае Сайнс отработал день на трассе за рулем FW47 – болида 2025 года. Команды получили разрешение использовать прошлогодние машины в связи с наличием радикальных отличий в конструкции с болидами этого сезона.
ТВ-рейтинги новой «Ф-1» валятся везде, кроме Италии? Разбираемся
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Покайфовал, поди. Тот был не таким корытом, как болид этого года
Аэродинамические элементы тестируют?
