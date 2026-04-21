Сайнс провел тесты за рулем болида «Уильямса» 2025 года

Сайнс провел тесты на «Сильверстоуне».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс провел в составе команды тесты, которые прошли на трассе «Сильверстоун ».

Командам разрешается проводить тесты в неограниченном количестве при условии использования болидов минимум двухлетней давности.

Однако в данном случае Сайнс отработал день на трассе за рулем FW47 – болида 2025 года. Команды получили разрешение использовать прошлогодние машины в связи с наличием радикальных отличий в конструкции с болидами этого сезона.

