Джолион Палмер о замене для Ферстаппена: «Возможно, у «Ред Булл» будет шанс склонить Леклера к уходу из «Феррари»

Палмер назвал идеального для «Ред Булл» кандидата на замену Ферстаппену.

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер рассказал о том, кого считает идеальным для «Ред Булл» кандидатом на замену Максу Ферстаппену, если тот все-таки решится уйти из команды.

Палмер отметил, что если болид «Ред Булл» будет достаточно быстрым, у команды могут появиться шансы переманить Шарля Леклера.

«На мой взгляд, если деньги не имеют значения – то Шарль Леклер. Он уже давно выступает за «Феррари» и является крайне талантливым гонщиком.

Если в этом году «Феррари» вновь не сможет доказать, что команда способна выиграть титул, хотя это еще вполне может случиться, то я думаю, что у «Ред Булл» будет шанс склонить Леклера к уходу из «Феррари».

Посчитает ли Леклер переход в «Ред Булл» достаточно привлекательным вариантом продолжения карьеры? Ну, понятно, что все это исключительно гипотетические рассуждения. Но я считаю, что Леклер по-прежнему способен стать чемпионом, и предложение, возможно, покажется ему привлекательным», – рассказал Палмер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
