Мартин Брандл о потере места в «Ф-1» в 1996 году: «На месте Джордана сделал бы то же самое»

Брандл поделился воспоминаниями о потере места в «Ф-1».

Комментатор Sky Sports Мартин Брандл рассказал о том, как узнал о потере места в команде «Джордан», что в итоге привело к завершению карьеры.

В общей сложности Брандл провел в «Формуле-1» 12 сезонов, выступив в 158 Гран-при и 9 раз попав на подиум.

«Я финишировал пятым и в последней, и в первой гонке своей карьеры в «Формуле-1». В данном случае речь о Гран-при Японии 1996 года. Но вообще это не самая короткая история.

Вообще я думал, что в 1997 году буду выступать за команду Эдди Джордана . И когда сейчас я вижу, как гонщики устраивают для себя прощальный тур и все такое, то немного завидую. Я же в тот момент находился на так называемой выставке гоночных болидов в Бирмингеме. И на вопрос [одного из сотрудников команды] сколько у меня есть времени я ответил, что не знаю. И спросил – может быть, им нужно, чтобы я что-то сделал?

На что мне ответили: «Вообще-то нет. И лучше, чтобы тебя здесь не было, потому что Эдди объявил основными пилотами Ральфа Шумахера и Физикеллу ». Вот так я и узнал, что больше не являюсь пилотом «Формулы-1».

Все это выглядело несколько туманно, но, если честно, на месте Эдди я бы сделал то же самое. Потому что мой срок годности как пилота уже подходил к концу, а у него было два молодых подопечных. Но да, то, каким образом я обо всем узнал, было довольно жестоко», – рассказал Брандл.

ТВ-рейтинги новой «Ф-1» валятся везде, кроме Италии? Разбираемся