«Формула-1» отказалась от Гран-при России. У Мазепина тоже проблемы – «Хаас» намерен его заменить

Чемпионы обсуждали бойкот.

73-й чемпионат мира «Формулы-1» может пройти без России: организаторы гоночной серии по известным причинам исключили Гран-при в Сочи из календаря, а пилот Никита Мазепин в ближайшие дни может лишиться места в «Хаасе».

Что с Гран-при России?

В 2022 году этап в Сочи почти наверняка не состоится. В официальном заявлении «Формула-1» отметила, что проведение гонки в сложившейся ситуации было бы неправильным.

Почему «почти»? Вскоре после сообщения «Формулы-1» промоутер и организатор Гран-при «Росгонки» выпустил ответное заявление: купленные билеты пока возвращать не будут, а заявление «Формулы-1» стоит воспринимать скорее как временную приостановку действия контракта, а не полную отмену этапа 2022 года.

И все же представить изменение риторики в «Ф-1» невозможно: на официальном сайте серии Гран-при России исключен из календаря чемпионата мира, а все участники первенства едины во мнении – гонки быть не должно.

Гонщики отказались от поездки в Россию до объявления «Ф-1»

Еще до официальной отмены этапа ведущие гонщики высказались: в Сочи они не поедут.

«Утренние новости меня потрясли, – рассказывал четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. – Ужасно, что такое происходит. В календаре есть гонка в России. Я не должен туда ехать. И не поеду. Неправильно гоняться в этой стране. Мне очень грустно от происходящего, я шокирован».

Себа поддержал и действующий чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен:

«Гоняться там неправильно, это точно. Это не только мое мнение».

Уже после официального объявления высказались и многие другие пилоты. Острее всех ситуацию воспринял Пьер Гасли. Его эмоции объяснимы: француз уже пару лет встречается с уроженкой Мариуполя Катериной Бережной.

«На мой взгляд, абсолютно правильное решение. Я не поддерживаю действия, которые они сейчас предпринимают. Так что для меня решение «Формулы-1» стало облегчением.

Несколько близких мне людей прямо сейчас находятся в Украине. Это очень сложная и очень страшная ситуация, потому что эти люди не знают, смогут ли вообще оттуда выбраться. Надеюсь, решение будет найдено».

И разумеется, со всех сторон в «Формуле-1» летят слова поддержки в адрес жителей Украины в связи с происходящими в стране событиями – отметились практически все: от Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо до Мика Шумахера.

А вот бывший босс «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что решение о гонке в Сочи в 2022 году должны коллективно принимать непосредственные участники соревнований. И даже намекнул, что гонку все равно стоило бы провести в случае отказа некоторых пилотов – вроде Ферстеппена и Феттеля, – поскольку это был бы только их выбор:

«Я думаю, что на самом деле ситуация зависит от того, каким действительно является положение вещей между Украиной и Россией. И на эти отношения никак не повлияет факт проведения гонки «Формулы-1» в России. Это не связано с происходящим в мире.

Мне кажется, что судьбу гонки должны решать люди, которые непосредственно в этом участвуют. Потому что у одних может быть одно мнение, у других – другое. И кто-то может посчитать, что Россия поступает правильно. Ведь вы не можете судить о событиях, если не являетесь их участником.

Может ли Гран-при пройти без Ферстаппена? Конечно. Он всего лишь один из участников. И решение целиком должно приниматься ФИА и «Формулой-1» – хотят они проводить эту гонку или нет».

Впрочем, Берни все равно не послушали.

Чем заменят Гран-при России?

Теперь – при условии, что ситуация не изменится в ближайшее время и решение об отмене гонки останется в силе, – ФИА и «Формуле-1» предстоит решить вопрос о замене этапа.

Наиболее очевидный выбор – Гран-при Турции. У стамбульской гонки нет постоянного контракта с «Ф-1», но в последних сезонах она регулярно появляется в календаре первенства вместо выбывающих из-за пандемии этапов. И будет логично, если близкий к сочинскому с географической точки зрения этап вновь вернется в расписание чемпионат мира.

А что с Мазепиным?

Будущее москвича в «Ф-1» под вопросом – по информации итальянского Motorsport, владелец команды «Хаас» (за которую выступает Никита) в ближайшие дни планирует разорвать контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий», и с самим Мазепиным. Такое решение не станет сюрпризом – для американской команды сотрудничество с компанией из России будет токсичным, а молодой гонщик без спонсорских денег ее совсем не интересует.

«Есть ряд юридических вопросов, – объяснил ситуацию шеф команды Гюнтер Штайнер. – Посмотрим, чем все обернется. Будущее Мазепина? Вопрос требует решения. Это случится на следующей неделе. Во всю эту ситуацию вовлечены правительства многих стран, у меня нет над ними никакой власти. Данная ситуация не скажется на будущем команды в «Формуле-1».

На место Никиты много желающих – хотя официально первым выбором считается резервист Пьетро Фиттипальди, куда более вероятен вариант подписания запасного «Феррари» (с которой активно сотрудничает «Хаас») Антонио Джовинацци – итальянец как раз потерял место в «Альфа Ромео», а его нынешнее соглашение с одной из команд в «Формуле Е» не выглядит надежным.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Mark Thompson