Мик Шумахер: «Молюсь о прекращении ненужного насилия на Украине. Душераздирающая ситуация»

Пилот написал обращение по поводу ситуации на Украине.

«Здравствуйте.

Во время тестов [«Формулы-1» в Барселоне] я был не особо активен в инстаграме, но происходящее на Украине – это просто неправильно. Абсолютно душераздирающая ситуация.

Все мои мысли и поддержка – с невинными людьми, затронутыми этими разрушительными событиями. Такого не должно происходить, и я молюсь о том, чтобы это ненужное насилие прекратилось», – заявил Шумахер в инстаграм-сторис с хэштегом #IStandWithUkraine 🇺🇦 («я поддерживаю Украину»).

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Льюис Хэмилтон: «Всем сердцем поддерживаю отважных людей Украины и храбрых граждан России, которые ищут мира»

Пьер Гасли: «Рад решению об отмене Гран-при России – на мой взгляд, оно абсолютно правильное»

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