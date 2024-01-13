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Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы

ОКР
Елена Исинбаева Елена Исинбаева
Станислав Поздняков Станислав Поздняков
Анастасия Давыдова Анастасия Давыдова
София Позднякова София Позднякова
Константин Лоханов
Фехтование Фехтование

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков – чиновник, которого надо бы пожалеть.

За последние два года на его долю выпало немало испытаний.

Хронологически они выглядели так:

• В феврале 2022-го Россию покинул зять Позднякова Константин Лоханов – саблист сборной, участник Игр-2020 в Токио. Правда, история стала публичной только осенью 2022-го, когда появились новости о разводе Лоханова и олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.

«Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов. В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения. Это, к слову, распространяется на весь российский спорт», – важная и почти пацанская цитата от Позднякова.

Дочь Позднякова позже признавала, что находилась в шаге от отъезда к мужу.

«Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять все это папе… Он же меня просто из жизни вычеркнет», – главе ОКР повезло, что жизнь заставила вычеркнуть лишь зятя.

А Позднякову так понравился панч про фраппе и желтые самокаты, что он дословно повторил его почти через полтора года – в январе 2024-го, когда станет известно о желании Лоханова и супругов Бида (они уехали из страны чуть позже) выступать за сборную США на Олимпиаде-2024.

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись. Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит», – пожалуй, в комментарии Позднякова не хватало исконно русской поговорки, например, про то, что тесть любит честь.

Какой эта история могла быть в альтернативной реальности, заметно на истории фигуриста Глеба Смолкина и его тещи Этери Тутберидзе – случаи хоть и разные, но общих исходных достаточно.

• Осенью 2022-го стало известно об отъезде в Эмираты бывшей синхронистки Анастасии Давыдовой, генерального секретаря Олимпийского комитета России, которого по уставу на должность представляет президент ОКР.

В 2018-м Давыдову переизбрали по представлению Позднякова.

В Москве Давыдова оставила не только работу и босса, но и Центр синхронного плавания своего имени, который для нее открыли в 2016-м.

«Ничего не могу сказать. Дело в том, что я достаточно давно Давыдову не видел, формальных документов она не предоставляла, телефонным звонком не сопроводила. Поэтому все, что я узнаю, – из СМИ. Люди из ОКР наработали такой опыт за последние годы, что руководители любого уровня могут заместить другого», – в этом случае Поздняков был менее словоохотлив, не причислив Давыдову к группе любителей чего бы то ни было.

Хотя странно, что главу ОКР не смутило давнее отсутствие не работе важной сотрудницы, но возможно доверие – один из принципов его работы.

• Почти через год – в июле 2023-го испанское издание El Digital Sur выстрелило инсайдом о переезде легенды прыжков с шестом Елены Исинбаевой на Канары, который зародил новый мем про «номинальные звания».

По несчастному стечению обстоятельств Исинбаева тоже была важным лицом Олимпийского комитета России – входила (и входит до сих пор) в Исполком в качестве члена МОК, поэтому Поздняков снова оправдывался.

«Исинбаева? Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Мы ее два года не видели. Это все, что я могу сказать по этой теме», – и снова президент ОКР обошелся без ярких эпитетов. Возможно, они припасены только для семейного круга.

• В сентябре 2023-го Позднякова вычеркнули из комиссии МОК по олимпийской программе, в которой он состоял с 2019-го – это была его последняя международная должность.

До этого весной 2022-го Поздняков лишился президентского кресла в Европейской конфедерации фехтования (EFC), а чуть позже потерял место в Исполкоме Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и пост руководителя Комиссии АНОК по образованию и культуре.

Зато в декабре 2022-го Позднякова переизбрали в президенты Олимпийского комитета России – единогласно и в отсутствие других кандидатур.

• В октябре 2023-го МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России – так потеряла последний смысл и должность президента ОКР. Олимпийский комитет без Олимпиад – сюр, в котором даже предложение депутата Миронова о расформировании ОКР не выглядит таким уж неадекватным.

Теперь Позднякову осталось заниматься выплатами спортсменам за отказ от «процедуры нейтрализации» (его авторский термин), а, по сути, просто отговаривать от выступления на Играх-2024.

На самом деле, риторика Позднякова образца прошлого года – дикая смесь языков и аргументации Романа Терюшкова, Александра Тихонова и Светланы Журовой, с которой он выделяется даже на фоне остальных чиновников.

Такая метаморфоза из живого, незашореного и сопереживающего мужика, каким он казался несколько лет назад, удивительна и грустна. И это не только взгляд со стороны, но и неподдельное удивление изнутри, которым все чаще делятся не под запись спортсмены, тренеры, люди из этой среды.

«В целом мир спорта достаточно космополитичен. Если спортсмены не попадают в основу в той или иной дисциплине, они переходят в другие команды. Здесь нельзя, да и не имеет смысла зажимать спортсменов в рамки, искусственно ограничивать их личный выбор. Мы с уважением относимся к таким решениям», – слова Позднякова из 2020-го, понятно, звучали в другой реальности.

Стремительный путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы – возможно, поменялся не Поздняков, а обстоятельства, в которых ему приходится оставаться президентом ОКР?

Ну а про крыс Позднякову, наверное, виднее – особенно когда они сходят на берег в ближайшем порту.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Евгений Биятов, Алексей Никольский, Владимир Астапкович, Кирилл Зыков

30 комментариев
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Чувак психует из-за того, что постепенного из уважаемого человека превратился в ноль без палочки. А теперь еще надо отговаривать от участия в ОИ людей, которые его ни во что не ставят, хотя раньше, возможно, считали каким-никаким авторитетом. Нет ничего более унизительного, чем чувствовать как власть ускользает, а кресло шатается все сильнее и сильнее.
+38
-3
+35
Босса ОКР Позднякова вообще не жаль.
Очередной безликий путинский рупор ненависти и вражды
+44
-10
+34
А че откуда сложные времена то? У нас ж вроде все по плану, согласно графика? Опять же, первый в мироврй истории случай когда экономика растёт семимильными шагами во время спецвойны
+27
-4
+23
Искренне желаю, чтоб его бывший зять взял золото на ОИ. С удовольствием понаблюдаю, как полыхать будет.
+15
-5
+10
поздняков, всеми своими должностями обязан бывшему боссу мирового фехтования - алишеру усманову, после того как усманова отменили санкциями и он слился из российской политики, уехав на родину в узбекистан, поздняков и осиротел...
+9
0
+9
Лично мне Позднякова не жаль. Что у него поменялось в худшую сторону, относительно остальных граждан? ЗП регулярно получает, работы не стало больше по сравнению с временами, когда мы участвовали в ОИ, должность, скорее всего сохранит ещё на 4-5 лет. Почему его должно быть жаль?
+8
0
+8
Нашли кого жалеть. Обычный чинуша и спортсменов, ни совести, ни своего мнения — одни фраппе и жёлтые самокаты

А в прошлом хороший спортсмен, который позорно слил команду сабли в Пекине - сначала слил полуфинал американцам, а потом сделал то же самое в матче за третье место итальянцам. Кто не в теме - посмотрите, как три саблиста наших делали отрыв перед выходом Позднякова, а он выходил и все сливал. Никогда такого безволия не видел у наших спортсменов.
+7
-1
+6
Ответ Георгий Большаков
Как вы можете осуждать одновременно детей чиновников - граждан других стран, и Позднякову, за то, что НЕ уехала?
Во-первых, Позднякову никто не осуждает в тексте, мне так не показалось.
Во-вторых - если (предположим, что ваша предпосылка верна, в одинаковой ситуации одних осуждают, других нет ) просто с художественной точки зрения посмотреть на сюжет, то тут вообще все очень ясно и прозрачно.
Вообще-то у них противоположные роли, чиновники и спортсмены - разные стороны конфликта. Одни принимают решения, определяющие жизнь больших групп людей, другие - заметные представители этих групп, действующие в обстоятельствах, навязанных первыми.
Решительно различаются и причины, по которым одни и вторые занимают свои места.
Просто базовый сюжет, чуть ли не архетипичная мифология, и разное отношение к разным участникам - очевидное следствие разного отношения наблюдателем к участникам, разного восприятия.
+6
0
+6
Мне не жаль Позднякова, верно написал Василий Уткин в телеграме - не президент ОКР делает всё для счастья дочери, а наоборот Софья спасает папину должность своей бедой. Чего уж тут жалеть человека, сам сделал такой выбор
+6
0
+6
Ответ Георгий Большаков
Как вы можете осуждать одновременно детей чиновников - граждан других стран, и Позднякову, за то, что НЕ уехала?
А кто осуждает Позднякову? У нее свой выбор. Как и у Лоханова.
+5
0
+5
А за что его жалеть? Человек очевидно за 2-3 года естественным образом так кардинально не меняется - он сам решил стать таким - который по делу даже про своих непосредственных коллег не сказать ничего не может что-то придумывая невнятное, зато выучил пару слов - про самокаты и фраппе - и теперь как дед с дивана - кричит про них обзывая крысами
+6
-2
+4
Расслабился бы дед, поехал бы на рыбалку, на даче пожил, а то помрёт от инфаркта на работе. Хотят люди ехать - это их выбор, пусть едут. Кто вообще смотрит фехтование с синхронным плаваньем, кому эта чушь нужна. Готов болеть за Бида и Лозанова раз в 4 года, даже если они будут звёздно полосатые, если Бид пару раз матернётся в прямом эфире на соревнованиях громко и отчётливо. Подаст мне культурный сигнал.
+4
-1
+3
Жаль на столько немного, что я бы даже сказал поделом ему
+3
0
+3
типичный чиновник приспособленец, каких тысячи сейчас, только уровень повыше. вообще не удивлён
+6
-3
+3
Ответ Растиньяк
А что его жалеть, Поздняков, судя по всему, сильный человек, такие нужны России будущего. А «кpысы", так и останутся «кpысами", можно было и не плевать им в спину, все равно страна назад их не примет
Поздняков - партийный человек из вертикали, которому зять устроил проблемы. Вполне заменяемый человек.
+3
0
+3
Ответ Сергей Фетисов
Все так легко осуждают Позднякова.Сами встаньте про на его место.Его зять свалил в США ещё и дочь чуть не прихватил какого?Любые потрясения в любой стране кто патриот,о кто и предатель.У спортсменов есть небольшой выбор куда уехать.Главное чтобы потом назад не просились.Таже Роднина,Линичук,Нигматулин и др.Тоска по Родине стала одолевать.
Надо пожалеть бедного чиновника, у которого зять уехал в Америку и которому теперь оправдываться за него. Карьера может на спад пойти.
+4
-1
+3
Дороги, которые мы выбираем...
+2
0
+2
Вот он настоящий трансформер
+1
0
+1
Никого не жалко. Сами выбрали сторону крыс. Время расставит все по местам. Может, мы даже доживем и увидим, хотя тенденции развития старческого слабоумия одного там деда говорят о том, что и нам не суждено
+1
0
+1
Ответ Soslan Salakaya
Надеюсь, этого никогда не будет, Лоханову, еще гражданство получать, да и спортивное прошлое не дозволяетч, по нынешним правилам МОК участвовать в Олимпиаде
По какому правилу?
+1
0
+1
Будут ли у нас показывать соревнования в рамках Олимпиады с участием переехавших в США фехтовальщиков, если их натурализуют в ОК США? Это будет особый драматизм спортивного состязания, если они смогут дойти до поздних стадий или, тем более, выиграют медали. Как я понял, спортсмены они весьма высокого уровня, но сам я не слежу и не разбираюсь в вопросе.
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Крысы сбежали. Причем здесь Поздняков?
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Ответ Павел Мельников
А кто осуждает Позднякову? У нее свой выбор. Как и у Лоханова.
Комментаторы этой новости
https://www.sports.ru/fencing/1115260222-pozdnyakova-o-razvode-s-muzhem-byvalo-vstavala-utrom-i-dumala-vse-sobi.html
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Ответ Владимipъ Смирновъ
Во-первых, Позднякову никто не осуждает в тексте, мне так не показалось. Во-вторых - если (предположим, что ваша предпосылка верна, в одинаковой ситуации одних осуждают, других нет ) просто с художественной точки зрения посмотреть на сюжет, то тут вообще все очень ясно и прозрачно. Вообще-то у них противоположные роли, чиновники и спортсмены - разные стороны конфликта. Одни принимают решения, определяющие жизнь больших групп людей, другие - заметные представители этих групп, действующие в обстоятельствах, навязанных первыми. Решительно различаются и причины, по которым одни и вторые занимают свои места. Просто базовый сюжет, чуть ли не архетипичная мифология, и разное отношение к разным участникам - очевидное следствие разного отношения наблюдателем к участникам, разного восприятия.
Её осуждают здесь
https://www.sports.ru/fencing/1115260222-pozdnyakova-o-razvode-s-muzhem-byvalo-vstavala-utrom-i-dumala-vse-sobi.html
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Ответ Георгий Большаков
Комментаторы этой новости https://www.sports.ru/fencing/1115260222-pozdnyakova-o-razvode-s-muzhem-byvalo-vstavala-utrom-i-dumala-vse-sobi.html
Пробежался, в последних каментах по дате увидел массовое осуждение Лоханова. ))
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