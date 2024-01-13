Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков – чиновник, которого надо бы пожалеть.

За последние два года на его долю выпало немало испытаний.

Хронологически они выглядели так:

• В феврале 2022-го Россию покинул зять Позднякова Константин Лоханов – саблист сборной, участник Игр-2020 в Токио. Правда, история стала публичной только осенью 2022-го, когда появились новости о разводе Лоханова и олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.

«Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов. В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения. Это, к слову, распространяется на весь российский спорт », – важная и почти пацанская цитата от Позднякова.

Дочь Позднякова позже признавала, что находилась в шаге от отъезда к мужу.

«Я вставала утром и думала: «Все, собираюсь в Штаты». Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять все это папе… Он же меня просто из жизни вычеркнет», – главе ОКР повезло, что жизнь заставила вычеркнуть лишь зятя.

А Позднякову так понравился панч про фраппе и желтые самокаты, что он дословно повторил его почти через полтора года – в январе 2024-го, когда станет известно о желании Лоханова и супругов Бида (они уехали из страны чуть позже) выступать за сборную США на Олимпиаде-2024.

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе... Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись. Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит», – пожалуй, в комментарии Позднякова не хватало исконно русской поговорки, например, про то, что тесть любит честь.

Какой эта история могла быть в альтернативной реальности, заметно на истории фигуриста Глеба Смолкина и его тещи Этери Тутберидзе – случаи хоть и разные, но общих исходных достаточно.

• Осенью 2022-го стало известно об отъезде в Эмираты бывшей синхронистки Анастасии Давыдовой, генерального секретаря Олимпийского комитета России, которого по уставу на должность представляет президент ОКР.

В 2018-м Давыдову переизбрали по представлению Позднякова.

В Москве Давыдова оставила не только работу и босса, но и Центр синхронного плавания своего имени, который для нее открыли в 2016-м.

«Ничего не могу сказать. Дело в том, что я достаточно давно Давыдову не видел, формальных документов она не предоставляла, телефонным звонком не сопроводила. Поэтому все, что я узнаю, – из СМИ. Люди из ОКР наработали такой опыт за последние годы, что руководители любого уровня могут заместить другого», – в этом случае Поздняков был менее словоохотлив, не причислив Давыдову к группе любителей чего бы то ни было.

Хотя странно, что главу ОКР не смутило давнее отсутствие не работе важной сотрудницы, но возможно доверие – один из принципов его работы.

• Почти через год – в июле 2023-го испанское издание El Digital Sur выстрелило инсайдом о переезде легенды прыжков с шестом Елены Исинбаевой на Канары, который зародил новый мем про «номинальные звания».

По несчастному стечению обстоятельств Исинбаева тоже была важным лицом Олимпийского комитета России – входила (и входит до сих пор) в Исполком в качестве члена МОК, поэтому Поздняков снова оправдывался.

«Исинбаева? Многое уже сказано. Елена, к сожалению, уже как два года дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Мы ее два года не видели. Это все, что я могу сказать по этой теме», – и снова президент ОКР обошелся без ярких эпитетов. Возможно, они припасены только для семейного круга.

• В сентябре 2023-го Позднякова вычеркнули из комиссии МОК по олимпийской программе, в которой он состоял с 2019-го – это была его последняя международная должность.

До этого весной 2022-го Поздняков лишился президентского кресла в Европейской конфедерации фехтования (EFC), а чуть позже потерял место в Исполкоме Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и пост руководителя Комиссии АНОК по образованию и культуре.

Зато в декабре 2022-го Позднякова переизбрали в президенты Олимпийского комитета России – единогласно и в отсутствие других кандидатур.

• В октябре 2023-го МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России – так потеряла последний смысл и должность президента ОКР. Олимпийский комитет без Олимпиад – сюр, в котором даже предложение депутата Миронова о расформировании ОКР не выглядит таким уж неадекватным.

Теперь Позднякову осталось заниматься выплатами спортсменам за отказ от «процедуры нейтрализации» (его авторский термин), а, по сути, просто отговаривать от выступления на Играх-2024.

На самом деле, риторика Позднякова образца прошлого года – дикая смесь языков и аргументации Романа Терюшкова, Александра Тихонова и Светланы Журовой, с которой он выделяется даже на фоне остальных чиновников.

Такая метаморфоза из живого, незашореного и сопереживающего мужика, каким он казался несколько лет назад, удивительна и грустна. И это не только взгляд со стороны, но и неподдельное удивление изнутри, которым все чаще делятся не под запись спортсмены, тренеры, люди из этой среды.

«В целом мир спорта достаточно космополитичен. Если спортсмены не попадают в основу в той или иной дисциплине, они переходят в другие команды. Здесь нельзя, да и не имеет смысла зажимать спортсменов в рамки, искусственно ограничивать их личный выбор. Мы с уважением относимся к таким решениям», – слова Позднякова из 2020-го, понятно, звучали в другой реальности.

Стремительный путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы – возможно, поменялся не Поздняков, а обстоятельства, в которых ему приходится оставаться президентом ОКР?

Ну а про крыс Позднякову, наверное, виднее – особенно когда они сходят на берег в ближайшем порту.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Евгений Биятов, Алексей Никольский, Владимир Астапкович, Кирилл Зыков