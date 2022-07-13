Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход

Пока наш спорт в международной блокаде, его боссы проходят сложный квест – поиск для внутренних турниров денег, сопоставимых с международными. Чемпионаты России, кубки, открытые турниры, мемориалы: теперь эти старты должны стать для спортсменов «коммерчески привлекательными».

«Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов (команд), определив объем и источники финансирования указанных соревнований, предусмотрев возможность установления денежных вознаграждений российским и иностранным участникам», – поручил в июне президент Путин правительству.

Изоляция России от мирового спорта спровоцировала, пожалуй, самую неприятную проблему для спортсменов из олимпийских сборных – они больше не могут зарабатывать деньги на соревнованиях.

Нет, ставки от ЦСП (Центр спортивной подготовки сборных), стипендии за важные титулы и бонусы от регионов никуда не делись, но главный источник дохода для топ-спортсменов – призовые от коммерческих турниров – теперь заблокирован.

Александр Большунов заработал в прошлом сезоне $100 тысяч только призовыми

Просто для понимания: лыжник Александр Большунов в Кубке мира прошлого сезона заработал почти 100 тысяч долларов, Наталья Непряева – 128 тысяч, биатлонист Александр Логинов – около 70 тысяч, фигуристка Камила Валиева – 36 тысяч, прыгун с трамплина Евгений Климов – 16,5 тысячи, даже горнолыжник Александр Хорошилов без призовых мест получил 7 тысяч.

Деньги по сравнению с футболистами смешные, но если зарплаты в РПЛ или КХЛ начинаются от миллиона рублей в месяц, то в олимпийских видах средняя ставка сборника редко выползает за 100 тысяч рублей даже с надбавками. К тому же в игровых видах работают клубная система и профессиональные контракты, поэтому там спортсмены финансовых проблем почти не почувствуют, а вот в индивидуальных дисциплинах теперь все действительно сложно.

Призовые от международных федераций были отличной мотивацией и теперь, по мнению чиновников, их необходимо импортозаместить. Но получается не везде – пока солидный бюджет на внутренние турниры пообещали только биатлонистам, но и то в рамках предвыборной программы кандидата в президенты СБР Алексея Нуждова.

«Если нам кто-то найдет спонсоров, то призовые будут. Сейчас ничего не изменилось. Считаю, что спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где нужно денег заработать», – резкий ответ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе насчет бонусов в лыжном Кубке России вызвал шквал упреков.

Президент лыжной федерации Елена Вяльбе считает, что спортсменам нужно думать не о деньгах

«Наша задача – сохранить спорт. Когда руководитель федерации говорит, что у нас нет денег, но при этом сама палец о палец не ударит, чтобы они появились, возникают вопросы. Надо валяться в ногах у спонсоров, чтобы были призовые у лыжников. Когда сложно, руководители федераций должны изыскивать внебюджетные возможности, потому что Минспорт не может предоставлять бюджетные деньги сверх нормы», – оперативно заискрил комментатор Дмитрий Губерниев.

Но есть ощущение, что вселенная Губерниева слегка искажена – в ней деньги на спорт должны искать руководители, а спортсмены – лишь получать их, разъезжая по турнирам с минимальными вниманием и конкуренцией.

Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что руководители федераций должны «валяться в ногах у спонсоров»

Согласитесь, получать грандиозные призовые за победу над парой партнеров по сборной в Тюмени или Сыктывкаре – не совсем логично. Но главное – в этом нет ни здравого смысла, ни финансового: странно платить за то, где на нуле интрига, зрелище и внимание. По сути своей – это благотворительность, которая не имеет ничего общего со спортом.

Главный капитал нашего спорта – спортсмены, это правда. Их нужно беречь, им нужно помогать, за них нужно бороться. Но именно они – герои, фамилии которых помнят, а лица узнают на улицах – в новой реальности должны делить с чиновниками ответственность за бюджеты турниров с их участием. И уж точно не ждать, когда им пробьют компенсации.

Глупо требовать от спортивных руководителей, чтобы в бюджете национальных федераций статьи на призовые спортсменам не уступали международным. Наивно ждать, что за турниры, которые никогда не собирали толпы зрителей и спонсоров, на карты спортсменам падали деньги, аналогичные Кубкам мира.

Там – глобальные спонсоры с бездонными прайсами, телевизионные мегаконтракты, лучшие спортсмены и внимание всего мира. Здесь – деньги из бюджета, невнятная конкуренция и «Матч ТВ» с Губерниевым.

Конечно, проблема существует и она максимально понятная – наши спортсмены, по сути, остались без работы. Аналогии тоже на поверхности – в такие же простои в разное время попадали целые отрасли: общепит и бытовые услуги – в пандемию, сейчас – автозаводы, гражданская авиация, уходящие из России компании.

Нужна ли сотрудникам этих отраслей дополнительная поддержка от государства? Безусловно.

Должны ли они получать те же деньги, что и раньше? Вряд ли, даже российские законы в таких случаях гарантируют только часть обычной зарплаты – без компенсации премий и упущенных выгод.

Нет, это совсем не нытье о том, как зажрались спортсмены в России, и как тяжело обычным работягам.

Акцент на другом: Вяльбе с Губерниевым заочно спорят, как и где взять эти деньги: у государства, госкомпаний или букмекеров. Но никто не говорит, что их надо заработать.

Наверное, это привычка – все свыклись с госфинансированием спорта. В той же фигурке государственные пособия спортсменам теперь оформлены почти официально – через ледовые шоу и гранты президентского фонда. Но хватит ли их на биатлон, лыжи, легкую атлетику, гимнастику?

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ищет мотивацию в новой реальности

И если нет – то чем заманить спонсоров в нишевые виды, за которыми не следят миллионы?

И это вопрос не чиновникам – они свою зарплату получат в любом случае, а спортсменам. Возможно, пора вспомнить, что они выступают для зрителей, а не для государства. И сейчас самое время меняться: выходить в паблик, общаться – с журналистами, болельщиками, детьми, становиться доступными и открытыми.

Не уворачиваться от камер, не прятаться после финиша в раздевалках, не избегать фото и автографов.

Приезжать в регионы – пусть пока и за гонорары от местных администраций, устраивать мастер-классы, рассказывать о себе и спорте.

Переводить спорт в кросс-платформенные форматы – как недавно пробовали Трусова с легкой атлетикой, Загитова – с боксом, Овечкин – с футболом. Хотя есть и совсем радикальные формы, как в случае лыжницы Степановой, перешедшей из лыж в политику, а потом и на «Матч ТВ».

Лыжница Вероника Степанова поменяла амплуа

И все равно спортсменам нужно играть форматами. Изобретать. Менять спорт. Делать из него шоу – не цирк, но продукт, который интересен не только во время Олимпиад.

Продавать себя – как бы вульгарно ни звучало, но только это приносит внимание, рекламные контракты и зрителей на трибуны.

Да, наш спорт переживает большие проблемы, и неизвестно, сколько они продлятся. Но перед спортсменами открываются окна новых возможностей. Просто потому, что людям, несмотря ни на что, нужны развлечения, а спортивная индустрия – одно из лучших изобретений человечества в этой области. Странно не использовать такой шанс, когда главные спортсмены России вынужденно сконцентрированы внутри страны.

Да и альтернатив в общем-то немного: искать и экспериментировать или выступать в тишине, пока кто-то валяется в ногах у спонсоров.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков , Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ» ; globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24