У Холанда 14 мячей за 8 матчей АПЛ. А кто-нибудь вообще разгонялся быстрее?

«Класс игроков вокруг позволяет забивать, но я не учил его этому. У него невероятные инстинкты. Они передались от папы и мамы, он родился таким», – Пеп Гвардиола после манкунианского дерби пояснил свое восхищение после голов Холанда.

Эрлинг Холанд набрал фантастическую скорость – 14 мячей за 8 матчей в АПЛ. Так резво в лиге не начинал никто.

Более того – только один форвард Премьер-лиги следовал в темпе Холанда на отрезке из восьми игр. Речь не только про стартовые 8 туров, а про 8-матчевый отрезок в любой части сезона. Этот форвард – Луис Суарес, разогнавшийся в сезоне-13/14 в футболке «Ливерпуля».

То есть ни Уэйн Руни, ни Робин ван Перси, ни Джейми Варди, ни Криштиану Роналду, ни Тьери Анри никогда не забивали 14 мячей за 8 матчей АПЛ, а Эрлингу Холанду это удалось в стартовых играх – без всякой раскачки. Вряд ли теперь у вас остались сомнения, что мы наблюдаем историческое явление. Но! Это еще не рекордная скорость в современном футболе, темп бывал и выше.

Достижение Холанда уникально не только по меркам АПЛ, но и, например, Бундеслиги. Забить 14 за 8 матчей не удавалось ни одному форварду чемпионата Германии в 21 веке – да-да, таких серий не было даже у Роберта Левандовского. А вот у легендарного Герда Мюллера были.

Темп Холанда не высочайший за всю историю, Месси и Роналду (с оговорками) шли мощнее

В других лигах есть примеры свежее. На графике расширим отрезок до 10 матчей, чтобы понять задачи норвежца в ближайших матчах. Напоминаем, рассматриваем 10-матчевые отрезки в любой части сезона.

• Немного удивительно, но лидер Серии А по темпу на 10-матчевом отрезке в 21 веке – форвард «Аталанты» Дуван Сапата, который в остальной части сезона-18/19 забил почти в два раза меньше, чем на указанном отрезке – 8 голов.

• В Лиге 1 игроков, оформивших 14 за 8 матчей не было, но Златан Ибрагимович за 10 матчей в сезоне-15/16 забил 15 голов.

• На 8-матчевом отрезке Холанд уступает только Роналду (в сезоне-14/15 было 16 мячей) и Месси (в сезоне-12/13 было 15). Но! Роналду к восьмой игре забил 5 с пенальти (Холанд только 1). У Лео ни одной точки на том отрезке.

• Луис Суарес в великом для себя сезоне-13/14 забил столько же на 8-матчевом отрезке, но не остановился – и к 10 играм добил до 16 голов. То есть для рекорда АПЛ Холанду необходимо в ближайших двух матчах забить трижды. И тогда можно будет смело сказать: в Англии с 1992-го так не разгонялся ни один форвард.

• Чтобы превзойти Лео и Роналду в ближайших двух матчах, нужно постараться – суммарно забить 6 мячей «Саутгемптону» и «Ливерпулю». Правда, учитывая, что мы рассматриваем 10 игр в любой части сезона, у Холанда будут шансы и в дальнейшем.

К чему приводил такой темп? Сколько эти форварды в целом забивали за сезон?

• Роналду в Ла Лиге-14/15 – 48 мячей! Его лучший сезон в карьере.

• Месси в Ла Лиге-12/13 – 46 мячей! Второй сезон в карьере, в 11/12 забил 50.

• Суарес в АПЛ-13/14 – 31 гол! После переезда в Ла Лигу однажды забил больше.

• Сапата в Серии А-2018/19 – 23 гола.

• У Златана в Лиге 1-15/16 – 38 голов, лучший сезон в карьере.

Учитывая, что Холанд забил 14 на самом старте сезона, у него высокие шансы обойти Алана Ширера и Энди Коула (по 34 гола за сезон) и установить абсолютный рекорд АПЛ. Но впереди еще слишком много работы.

По подсчетам Sky Sports, если Холанд сохранит нынешний голевой темп и будет получать столько же игрового времени, то к концу сезона забьет 67. Или 72, если не пропустит ни минуты. Математическая фантастика!

Холанд восхищает, но его темп не лучший в истории. Пока. Продолжаем наблюдение.

Фото: REUTERS/Phil Noble