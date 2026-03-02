Спаллетти про 3:3 с «Ромой»: «После такого вылета из ЛЧ сложно отыграться, но игроки «Ювентуса» верили в себя. Я живу ради четвертого места»

  • Спортс
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничьей с «Ромой» (3:3) в 27-м туре Серии А и цели команды на конец сезона.

«Я живу ради четвертого места, ради этой позиции. Нужно всегда быть уверенным в себе, не только в футболе, но и в жизни.

Был момент, когда на нас обрушилось слишком много всего, и нам не везло. Моя команда продемонстрировала несколько важных вещей, и я вижу, что игра улучшается. Думаю, нас ждет отличный конец сезона.

Если посмотреть на гипотетические ситуации, которые были у команды в первом тайме, я недоволен [результатом]. Но когда покидаешь Лигу чемпионов так, как мы, обремененный усталостью, разочарованием и болью, потому что команда играла хорошо, вернуть ее в нужное русло после того, как «Рома» забила эти голы, – это сложная задача, но игроки верили в себя, и все закончилось именно так.

Выходя на поле, футболисты всегда верят, что могут перевернуть ситуацию в свою пользу, и нужно передавать это ощущение другим. Таков футбол: бывают всплески энтузиазма, потом разочарование, и нужны яркие моменты. Йылдыз провел отличный матч, как и Жегрова и Бога, который создает моменты из ничего.

Сейчас нам очень помогают болельщики. Когда они рядом, все становится менее напряженным», – сказал итальянец в эфире DAZN.

Напомним, что «Юве» проиграл «Галатасараю» со счетом 2:5 в первом стыком матче, играя в меньшинстве с середины второго тайма. В ответной встреч у туринцев снова удалили игрока во втором тайме, но команда победила 3:0 в основное время и перевела игру в дополнительные таймы, однако там турки забили дважды и вышли в 18 финала.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Команде очень не хватает везения и вратаря.
Но вся жесть уже позади, впереди матчи раз в неделю, должны влетать в зону ЛЧ
Наверху Интер, Милан и Наполи которые тоже без ЛЧ
Да хрен с ними. Есть же 4-я путёвка ещё. Да и Наполи еле живой в последнее время
Спалетти лучший вариант для Юве за последние лет 5. И впечатляет прогресс Бога.
Честно говоря, не увидел никакого прогресса. Хотя если попадание по воротам считать за прогресс для профессионального футболиста...
Браво! Я удивлён тому, что смогли сегодня отыграться. Основа конечно еле по полю ползала в конце.

Играть через 3 дня на 4 команда может, через 2 на 3й - нет.

Спасибо запасным.
Жегрова хотя бы смог навесить в штрафную, Чико этого не умеет(
Бога попал по воротам, Дэвид на это не способен.

Тюрам раздражает низкой выносливостью, его постоянно меняют раньше, но он все равно слишком сбавляет в эффективности по ходу матча. Хотелось бы видеть рядом с Локой более грамотного игрока, но это не в первую очередь
Согласен по всем позициям! 1. Жегрова более вариативен, чем Шику. 2. Дэвид вообще не понятно, как попал в Юве. Бога смотрится предпочтительнее ( а кто бы нет?) 3. Главная беда полузащиты, безусловно, Тюрам. И мяч не отбирает, и пасовать не может. Играй рядом с Локателли игрок хотя бы среднего уровня - очков было б на 10 больше
хотелось бы не видеть локу никогда

медленаня улитка с кучей ненужных передач
Я живу ради четвертого места. (С) Венгер
норм. Адский февраль закончился, из верхней части турнирной таблицы остались только Аталанта и Милан , остальные соперники все из нижней. И, наконец-то, одна игра в неделю. Можно надеяться на камбэк.
Спал делает Юве командой, ставит игру. Дайте ему игроков, а не Ди Грегорио, Комбьяссо, Тюрама, Дэвида, Келли - и он будет говорить о скудетто
ну так можно про каждую команду мира сказать 🤣🤣🤣
Последняя фраза, как лозунг для тренера Арсенала))
З.ы. в этом году, похоже, может что-то измениться
Осталось Артете сказать "Я живу ради 2 места", да Симеоне "Я живу ради 3 места".
Максимально странная фраза конечно, а камбек получился отличным, как и сам матч!
Да ничего странного, для Ювентуса это очень важно, попасть в ЛЧ. Чтобы увереннее себя чувствовать на летнем рынке и не терять лидеров. Жизненно необходимо я бы даже сказал.
Уточните даты
Я живу ради второго места.(С)Артета
