  • Артета ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом, указав на освещение: «Спасибо за беспокойство. Все хорошо». Затем тренер «Арсенала» подошел и обнял репортера
9

Микель Артета ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета во время пресс-конференции после победы над «Челси» (2:1) ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом, объяснив это особенностями освещения в помещении. 

– Возможно, это из-за освещения, но выглядит так, будто у вас синяк под глазом... 

– Синяк?

– Да, под левым глазом. Вы в порядке? 

– Все хорошо. Спасибо. 

– Я хотел в этом убедиться. 

– Большое спасибо. Спасибо за беспокойство обо мне. А теперь я собираюсь обнять вас, – сказал Артета. 

После этого тренер «Арсенала» встал, подошел к журналисту, пожал ему руку и приобнял.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Hayters TV
ахахаха
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, кто доминировал в этих объятиях
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Интересно, кто доминировал в этих объятиях
Артета не может не доминировать
Все хорошо, у меня есть гарантия от Лего
Ответ Nachalnik
Все хорошо, у меня есть гарантия от Лего
😂😂😂
Только сегодня читал, что синяк под глазом, это какое то просвещение у сатанистов😆😆
Доминатор напролом прёт к квадруплу, у хейтеров трещат седалища. Как приятно это видеть.
Доминирующие объятия
"Ещё раз такое спросишь - сам превратишься в синяк", - прошептал Артета на ухо журналисту, обнимая его.
