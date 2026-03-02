Артета ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом, указав на освещение: «Спасибо за беспокойство. Все хорошо». Затем тренер «Арсенала» подошел и обнял репортера

Микель Артета ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета во время пресс-конференции после победы над «Челси » (2:1) ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом, объяснив это особенностями освещения в помещении.

– Возможно, это из-за освещения, но выглядит так, будто у вас синяк под глазом...

– Синяк?

– Да, под левым глазом. Вы в порядке?

– Все хорошо. Спасибо.

– Я хотел в этом убедиться.

– Большое спасибо. Спасибо за беспокойство обо мне. А теперь я собираюсь обнять вас, – сказал Артета.

После этого тренер «Арсенала» встал, подошел к журналисту, пожал ему руку и приобнял.