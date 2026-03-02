Артета ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом, указав на освещение: «Спасибо за беспокойство. Все хорошо». Затем тренер «Арсенала» подошел и обнял репортера
Микель Артета ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета во время пресс-конференции после победы над «Челси» (2:1) ответил на вопрос журналиста о синяке под глазом, объяснив это особенностями освещения в помещении.
– Возможно, это из-за освещения, но выглядит так, будто у вас синяк под глазом...
– Синяк?
– Да, под левым глазом. Вы в порядке?
– Все хорошо. Спасибо.
– Я хотел в этом убедиться.
– Большое спасибо. Спасибо за беспокойство обо мне. А теперь я собираюсь обнять вас, – сказал Артета.
После этого тренер «Арсенала» встал, подошел к журналисту, пожал ему руку и приобнял.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Hayters TV
Интересно, кто доминировал в этих объятиях
Интересно, кто доминировал в этих объятиях
Артета не может не доминировать
Все хорошо, у меня есть гарантия от Лего
Все хорошо, у меня есть гарантия от Лего
😂😂😂
Только сегодня читал, что синяк под глазом, это какое то просвещение у сатанистов😆😆
Доминатор напролом прёт к квадруплу, у хейтеров трещат седалища. Как приятно это видеть.
Доминирующие объятия
"Ещё раз такое спросишь - сам превратишься в синяк", - прошептал Артета на ухо журналисту, обнимая его.
