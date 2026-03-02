  • Спортс
  • Тудор о судействе после 1:2 с «Фулхэмом»: «Хименес сжульничал, он толкнул соперника. Против «Арсенала» наш гол отменили в идентичной ситуации неделю назад»
24

Тудор о судействе после 1:2 с «Фулхэмом»: «Хименес сжульничал, он толкнул соперника. Против «Арсенала» наш гол отменили в идентичной ситуации неделю назад»

Игор Тудор раскритиковал судейство после матча «Тоттенхэма» с «Фулхэмом».

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор раскритиковал судейство в матче с «Фулхэмом» (1:2) в 28-м туре АПЛ. По его мнению, Рауль Хименес толкнул в спину Раду Дрэгушина перед тем, как Харри Уилсон открыл счет. 

Хорватский специалист вспомнил гол Рандаля Коло-Муани в матче против «Арсенала» (1:4), который отменили из-за толчка в спину Габриэла Магальяэса.

«Конечно, это был фол. Думаю, 99 из 100 человек скажут, что это фол. Все очевидно. Иногда критерии не отличаются последовательностью. На прошлой неделе у нас был точно такой же эпизод против «Арсенала». Ситуация идентичная. Тогда нам гол не засчитали, сегодня – засчитали. Это невероятно.

Порой не понимают, что даже легкий контакт может дать преимущество для взятия ворот. Такое нужно пресекать. Речь не о жесткой борьбе. Когда тебя толкают руками и не играют в мяч, получить преимущество очень просто. Не дать фол в таком эпизоде – абсурд, потому что последствия слишком серьезные. Это не мелкое нарушение в центре поля – это гол. Здесь должна быть логика.

Красота судейства – позволять играть, давать вести жесткую борьбу. Это здорово, мне это нравится. Но должна быть логика. Если гол забивается за счет преимущества, полученного не в футбольной борьбе, а за счет жульничества – это уже другое. Он [Хименес] думал не о мяче, а о том, как схитрить.

Он схитрил, толкнул игрока, и они забили. Это логично: сначала обман – затем гол. Это не про жесткий английский футбол и любовь к единоборствам. Здесь нет логики в решении. Логика – превыше всего. Все остальное потом», – заявил Тудор.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sports
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, это тоже в пользу Арсенала все, сегодня же у красных фанатов St. Totteringham’s Day — Тоттенхем потерял математические шансы оказаться выше Арсенала.
Тудор, хватит искать отговорки. Пора принять уже истину, что ты слабый тренер. За десять сезонов последних тренировал 11 клубов и провалился практически везде. Это не случайность, а диагноз.
Ответ Declanator
Тудор, хватит искать отговорки. Пора принять уже истину, что ты слабый тренер. За десять сезонов последних тренировал 11 клубов и провалился практически везде. Это не случайность, а диагноз.
Что за чушь. Тудор 5 раз приходил в команду по ходу сезона и 5 раз команда в этом сезоне прибавляла. Это кризис-менеджер.
На данный момент его задача - как угодно цеплять очки до лета.
Так что пора признать, в двух первых матчах Тудора за Тоттенхэм подряд арбитры принимали диаметрально противоположные решения в разных штрафных, что прямо влияло на результат.
Ответ arspurs9
Что за чушь. Тудор 5 раз приходил в команду по ходу сезона и 5 раз команда в этом сезоне прибавляла. Это кризис-менеджер. На данный момент его задача - как угодно цеплять очки до лета. Так что пора признать, в двух первых матчах Тудора за Тоттенхэм подряд арбитры принимали диаметрально противоположные решения в разных штрафных, что прямо влияло на результат.
что такое кризис-менеджер и кто вообще придумал этот шляпный термин🤣 сейчас из каждого утюга эти два слова🤣
Арсенал по другому судят, Райс вон не даст соврать
Ответ Okaka
Арсенал по другому судят, Райс вон не даст соврать
А как мар сити в субботу судили? Мм?
Ответ Okaka
Арсенал по другому судят, Райс вон не даст соврать
Сити это другое?) не позорьтесь, если уж на Райсе пенальти, то футбол надо закрывать
Безотносительно момента, где безусловно должны были отменять забитый мяч "Фулхэма", наши всё равно выглядели разобрано и безыдейно. Возмущение Сюдора выглядит так, будто этот гол нам что-то сломал, хотя ломать и так было нечего. Только с выходом Теля и Ришарлисона что-то задвигалось, но опять же это было скорее конвульсиями мертвеца, нежели возвращением к жизни.
Отдельный акуй - Симонс это такая шляпа с пингом в полсекунды, что просто зла не хватает. Как его сдать по гарантии?
Ответ Alematte_Caunnabeau
Безотносительно момента, где безусловно должны были отменять забитый мяч "Фулхэма", наши всё равно выглядели разобрано и безыдейно. Возмущение Сюдора выглядит так, будто этот гол нам что-то сломал, хотя ломать и так было нечего. Только с выходом Теля и Ришарлисона что-то задвигалось, но опять же это было скорее конвульсиями мертвеца, нежели возвращением к жизни. Отдельный акуй - Симонс это такая шляпа с пингом в полсекунды, что просто зла не хватает. Как его сдать по гарантии?
Его не нужно никуда сдавать, это хороший системный игрок высокого уровня. Вопрос в том, что Франк полностью убил команду и систему, что на поле творится хаос. Дай Симонсу предсезонку и нормального специалиста и будет результат.
Ответ arspurs9
Его не нужно никуда сдавать, это хороший системный игрок высокого уровня. Вопрос в том, что Франк полностью убил команду и систему, что на поле творится хаос. Дай Симонсу предсезонку и нормального специалиста и будет результат.
Не будет, имхо. Чел всегда жил в парадигме золотого мальчика из зоны комфорта и только в такой парадигме может быть полезен как опция. Ла-масия, где можно творить без давления, псв где он первый парень в первой команде чемпионата, благополучный лейпциг, псж где он один из гарема. Как только чел попал в условия кризисной команды и большей ответственности, он просто перестал что-либо вразумительное делать. Просто вспомни Палмера, который в похожее разбродное болото боули затянулся, но сразу начал тащить на горбу эту телегу, несмотря ни на что. Симонс ни ментально, ни интеллектуально в игровом смысле просто не ровня ему. Вспомни Эриксена, который у нас в 21 был на порядок взрослее и хладнокровнее. Это не вопрос предсезонки, это даже банальный язык тела.
Видел Симонса на последнем евро в сборной, впечатления уже тогда были похожими на то, что вижу сейчас. Был отличный гол Англии в полуфинале, но это настолько перекрывалось всем остальным блёклым перформансом. Пахнет очередной нашей паник-покупкой, которая поедет по арендам, пока не истечёт контракт.
Лысый шарлатан отправит шпор в чемпионшип.
