Тудор о судействе после 1:2 с «Фулхэмом»: «Хименес сжульничал, он толкнул соперника. Против «Арсенала» наш гол отменили в идентичной ситуации неделю назад»

Игор Тудор раскритиковал судейство после матча «Тоттенхэма» с «Фулхэмом».

Главный тренер «Тоттенхэма » Игор Тудор раскритиковал судейство в матче с «Фулхэмом » (1:2) в 28-м туре АПЛ . По его мнению, Рауль Хименес толкнул в спину Раду Дрэгушина перед тем, как Харри Уилсон открыл счет.

Хорватский специалист вспомнил гол Рандаля Коло-Муани в матче против «Арсенала » (1:4), который отменили из-за толчка в спину Габриэла Магальяэса.

«Конечно, это был фол. Думаю, 99 из 100 человек скажут, что это фол. Все очевидно. Иногда критерии не отличаются последовательностью. На прошлой неделе у нас был точно такой же эпизод против «Арсенала». Ситуация идентичная. Тогда нам гол не засчитали, сегодня – засчитали. Это невероятно.

Порой не понимают, что даже легкий контакт может дать преимущество для взятия ворот. Такое нужно пресекать. Речь не о жесткой борьбе. Когда тебя толкают руками и не играют в мяч, получить преимущество очень просто. Не дать фол в таком эпизоде – абсурд, потому что последствия слишком серьезные. Это не мелкое нарушение в центре поля – это гол. Здесь должна быть логика.

Красота судейства – позволять играть, давать вести жесткую борьбу. Это здорово, мне это нравится. Но должна быть логика. Если гол забивается за счет преимущества, полученного не в футбольной борьбе, а за счет жульничества – это уже другое. Он [Хименес] думал не о мяче, а о том, как схитрить.

Он схитрил, толкнул игрока, и они забили. Это логично: сначала обман – затем гол. Это не про жесткий английский футбол и любовь к единоборствам. Здесь нет логики в решении. Логика – превыше всего. Все остальное потом», – заявил Тудор.