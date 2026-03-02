  • Спортс
  Винисиус и его девушка сделали фото в пижамах, вингер «Реала» надел футболку «Фламенго». Они собирали Кубок мира из Lego за день до этого
56

Винисиус и его девушка сделали фото в пижамах, вингер «Реала» надел футболку «Фламенго». Они собирали Кубок мира из Lego за день до этого

Винисиус сделал фото в пижаме и футболке «Фламенго» вместе со своей девушкой.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор и его девушка Вирджиния Фонсека сделали совместные фотографии в пижаме.

Инфлюенсер, модель и телеведущая опубликовала в инстаграме фотографии с футболистом сборной Бразилии.

«Он согласился надеть одинаковые пижамы, но с одним условием… Еще и футболку «Фламенго» ❤️🖤. Ха-ха-ха», – написала Фонсека.

«Всегда «Фламенго», да? 😂 😂 ❤️❤️» – написал в комментариях воспитанник бразильского клуба.

Фото: instagram.com/virginia

Отметим, что днем ранее Винисиус публиковал фотографию, на которой он его девушка собирают Кубок мира из Lego.

Фото: instagram.com/vinijr

Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех»

Источник: инстаграм Вирджинии Фонсеки
