Винисиус и его девушка сделали фото в пижамах, вингер «Реала» надел футболку «Фламенго». Они собирали Кубок мира из Lego за день до этого
Винисиус сделал фото в пижаме и футболке «Фламенго» вместе со своей девушкой.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор и его девушка Вирджиния Фонсека сделали совместные фотографии в пижаме.
Инфлюенсер, модель и телеведущая опубликовала в инстаграме фотографии с футболистом сборной Бразилии.
«Он согласился надеть одинаковые пижамы, но с одним условием… Еще и футболку «Фламенго» ❤️🖤. Ха-ха-ха», – написала Фонсека.
«Всегда «Фламенго», да? 😂 😂 ❤️❤️» – написал в комментариях воспитанник бразильского клуба.
Фото: instagram.com/virginia
Отметим, что днем ранее Винисиус публиковал фотографию, на которой он его девушка собирают Кубок мира из Lego.
Фото: instagram.com/vinijr
Девушка Винисиуса снялась в чокере с именем вингера «Реала» и карнавальном боди, повторив образ модели Лумы. Игрок написал: «Самая крутая из всех»
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Вирджинии Фонсеки
Не забудьте сообщить когда они пойдут срать
Не забудьте сообщить когда они пойдут срать
Причём тоже вдвоём)
Причём тоже вдвоём)
Спортс бы такое пару недель с главной не снимал, несмотря на всякие там новости ЛЧ, ЧМа и национальных чемпионатов, никому не интересные)
Там кубок лч в коридоре стоит?!
Там кубок лч в коридоре стоит?!
Не удивлюсь, если Перес реально разрешил любимому сыночке корзиночке взять его домой поиграть.
Там кубок лч в коридоре стоит?!
Думаю игроки вполне могут позволить себе оформить домой реплику
Новости, которые мы заслужили…
Он расист, почему его девушка не черная?
Он расист, почему его девушка не черная?
Мстит белым за расизм
У Винисиуса есть девушка ? я думал он с флагом Бенфики живёт
Вини что вам платит за такие публикации? Зачем нам это? Думаю если человек хочет следить за его жизнью, то посмотрит в запретграме
У винисиуса белая женщина. Это не расизм? :))
У винисиуса белая женщина. Это не расизм? :))
это он так мстит расистам
Страшнее этих фото я не видел
🤢🤮🤮🤮
С кубком кстати зря. Хейтеры на трибунах припомнят при первой же возможности
С кубком кстати зря. Хейтеры на трибунах припомнят при первой же возможности
Это коллаб лего и ЧМ, там куча футболистов участвуют в рекламе набора и собсно коллабе. Включая Криша и Месси, ну и Винисиус тоже в их числе. Бразилец рекламный контракт отрабатывает, припоминать хейтом тут буквально нечего. Хотя кого это когда-то останавливало)
