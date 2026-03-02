93

МЛС. «Интер Майами» отыгрался с 0:2, победив «Орландо» (4:2). Месси сделал дубль

В регулярном чемпионате МЛС прошли очередные матчи.

В МЛС в ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука проиграла в гостях «Сан-Хосе» (0:2), «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова разошелся миром с «Коламбусом» (2:2).

В ночь на понедельник «Интер Майами» одержал на выезде волевую победу над «Орландо Сити» (4:2), отыгравшись с 0:2. На счету форварда гостей Лионеля Месси 2 гола в этом матче.

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
2 марта 00:00, Inter&Co Stadium
Логотип домашней команды
Орландо Сити
Завершен
2 - 4
Логотип гостевой команды
Интер Майами
Матч окончен
90’
+8’
Де Поль
90’
+3’
Сеговия
90’
+2’
Альенде   Лухан
90’
  Месси
Pareja Gómez
89’
Colin Guske
88’
85’
  Сеговия
Пашалич   Tiago Souza de Jesus Carvalho
79’
Ангуло   Атуэста
79’
Пашалич
74’
Дорси
71’
Магуайр   Tyrese Leandro Spicer
66’
Nolan Michael Miller   Теодоро
59’
57’
  Месси
49’
  Сильветти
46’
Аллен   Сильветти
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Альенде
Nolan Michael Miller
45’
+4’
Colin Guske
45’
  Охеда
24’
  Пашалич
18’
Орландо Сити
Крепо, Tahir Yazid Reid-Brown, Nolan Michael Miller, Брекало, Охеда, Пашалич, Ангуло, Colin Guske, Охеда, Дорси, Магуайр
Запасные: Теодоро, Justin Ellis, Tyrese Leandro Spicer, Yutaro Tsukada, Luis Otávio Costa de Aquino, Zakaria Taifi, Otero, Атуэста, Tiago Souza de Jesus Carvalho
1тайм
Интер Майами:
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Мура, Брайт, Де Поль, Сеговия, Месси, Альенде, Бертераме
Запасные: Риос, Alexander Shaw, Лухан, Руис, Dániel Pintér, Фрэй, Моралес, Сильветти
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
1 марта 00:30, PayPal Park
Логотип домашней команды
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Атланта Юнайтед
Матч окончен
Nikolas Diego Tsakiris   Мари
90’
+2’
Буда   Fernandez
90’
+2’
Джонс
90’
  Буда
79’
Ricketts   Скахан
77’
Leroux   Гонсалес
77’
70’
Cooper Wyatt Sanchez   Амадор
Preston Judd   Вернер
61’
60’
Эрнандес   Муюмба
60’
Лобжанидзе   Миранчук
52’
Эрнандес
2тайм
Перерыв
39’
Cooper Wyatt Sanchez
  Preston Judd
24’
16’
Латте-Лат
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даниэл, Джонс, Reid Roberts, Daniel Munie, Kikanovic, Leroux, Харкс, Ricketts, Nikolas Diego Tsakiris, Буда, Preston Judd
Запасные: Ромни, Гонсалес, Витор Коста, Мари, Скахан, Montali, Noel Arthur Coleman Buck, Fernandez, Вернер
1тайм
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Эрнандес, Tomás Jacob, Альсате, Cooper Wyatt Sanchez, Лобжанидзе, Латте-Лат, Альмирон
Запасные: Хибберт, Амадор, Adrian Simon Gill, Муюмба, Edwards, Грегерсен, Тогаси, Бреннан, Миранчук
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
1 марта 01:30, Чилдренс Мерси Парк
Логотип домашней команды
Спортинг Канзас Сити
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Коламбус Крю
Матч окончен
Сулейманов   Taylor Calheira
90’
+1’
Jacob Bartlett   Kwaku Agyabeng
90’
+1’
Ian Alexander James   Miller
90’
+1’
87’
Абу Али
82’
  Росси
81’
Морейра   Тиаре
Харрис   Африфа
81’
79’
Sean Gregory Zawadzki
  Йовелич
72’
64’
Хабрун   Бангура
64’
Газдаг   Пикар
  Йовелич
48’
2тайм
Перерыв
Jacob Bartlett
44’
33’
  Абу Али
15’
Эррера
Спортинг Канзас Сити
Пулскамп, Wyatt Meyer, Ethan Andrew Bartlow, Ian Alexander James, Харрис, Сулейманов, Reid, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Davis, Йовелич
Запасные: Kwaku Agyabeng, Macielo Tschantret, Taylor Calheira, Кливленд, Африфа, Miller, Shane Donovan, Zamir Loyo Reynaga
1тайм
Коламбус Крю:
Шульте, Амундсен, Камашо, Морейра, Sean Gregory Zawadzki, Хабрун, Арфстен, Эррера, Газдаг, Абу Али, Росси
Запасные: Буш, Tristan Alexander Brown, Чеберко, Cesar Ruvalcaba Perez, Сейдич, Тиаре, Owen Presthus, Бангура, Пикар
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31338 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoМЛС
logoСан-Хосе Эрткуэйкс
logoКанзас-Сити
logoОрландо Сити
logoЛионель Месси
logoАтланта Юнайтед
logoКоламбус Крю
logoИнтер Майами
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoАлексей Миранчук
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
сейчас бы рональду пенку нарисовали для хет-трика, но увы это не чемпионат бабуинов
Ответ Александр Северный
сейчас бы рональду пенку нарисовали для хет-трика, но увы это не чемпионат бабуинов
Комментарий скрыт
Месси искупал Ямаля, стал чемпионом мира, величайший игрок в истории

роналду избил больного ребенка, брызгнул в пробирку, сделал в ПО ЧМ меньше результативных действий чем Нойер:)) Даже смешно конечно величайшего ставить рядом с посмешищем:)
Ответ rigobersong
Месси искупал Ямаля, стал чемпионом мира, величайший игрок в истории роналду избил больного ребенка, брызгнул в пробирку, сделал в ПО ЧМ меньше результативных действий чем Нойер:)) Даже смешно конечно величайшего ставить рядом с посмешищем:)
Ветка про МЛС, ты о чем ? Или ты тот самый ригобер который все угорают ?
Ответ rigobersong
Месси искупал Ямаля, стал чемпионом мира, величайший игрок в истории роналду избил больного ребенка, брызгнул в пробирку, сделал в ПО ЧМ меньше результативных действий чем Нойер:)) Даже смешно конечно величайшего ставить рядом с посмешищем:)
Ты гордишься, что тебя избил Роналду?)) Сиииии!
Волевая победа Интер Майами, а Лео Месси оформил дубль в этом матче и исполнил шедевральный гол со стандарта из-за штрафной (70 голов).
Лео Месси опять лучший игрок матча с отрывом!
Ответ Игорь Климов
Волевая победа Интер Майами, а Лео Месси оформил дубль в этом матче и исполнил шедевральный гол со стандарта из-за штрафной (70 голов). Лео Месси опять лучший игрок матча с отрывом!
2+1, приятно болеть за этого парня и видеть его игру)
Ответ Игорь Климов
Волевая победа Интер Майами, а Лео Месси оформил дубль в этом матче и исполнил шедевральный гол со стандарта из-за штрафной (70 голов). Лео Месси опять лучший игрок матча с отрывом!
"гол со стандарта из-за штрафной" - масло масленое )) как "забил гол, ударив по мячу"
Опять Месси растоптал надежды хейтеров.Вот негодяй не даёт им спокойно жить.😳
Ещё пару игр и Месси станет единственным в истории у кого 900 голов и 400+ голевых:) Достижение которое никто не сможет превзойти:))
Давай Лео!!! Удачи в новом сезоне и делаю снова выдать 70+ Г+П по итогу сезона))
Ребята внимание! У Месси 70-й забитый штрафной в карьере, догнал Пеле - они теперь вместе делят второе место, впереди только Пернамбукано, у которого 77 голов со штрафных)
Ответ Alex.K71
Ребята внимание! У Месси 70-й забитый штрафной в карьере, догнал Пеле - они теперь вместе делят второе место, впереди только Пернамбукано, у которого 77 голов со штрафных)
Не догонял он никакого Пеле, у Пеле нет 70 голов со штрафных. Это фейк.
Ответ Vinnipukh Vinni
Не догонял он никакого Пеле, у Пеле нет 70 голов со штрафных. Это фейк.
Ну, если так, то я не против)
Интер с первой победой в сезоне! Такой плохой первый тайм и совсем другое дело второй! Месси дубль, ну и с красивой цифрой в 70 штрафных в карьере)
еще один гол от величайшего!
Типовые 2+1, ничего не меняется, будто продолжение прошлого сезона. Но прошу заметить, в прошлый год он начинал с травмами и первые 10 матчей забил совсем немного. А теперь же, если всё будет нормально (тьфу-тьфу), сможет и на 40 голов за сезон замахнуться.
Ответ С дивана виднее
Типовые 2+1, ничего не меняется, будто продолжение прошлого сезона. Но прошу заметить, в прошлый год он начинал с травмами и первые 10 матчей забил совсем немного. А теперь же, если всё будет нормально (тьфу-тьфу), сможет и на 40 голов за сезон замахнуться.
Вряд ли. В прошлом сезоне ему очень помогли взаимодействия с Бускетсом и Альбой, это позволило забить несколько простых голов. Сейчас их нет (и Суарес не тот). Сегодня он забил двумя сложными ударами. Он так забивает больше всех, но общую статистику так не набить. Сегодня вообще у Интера три гола из четырёх дальними ударами - получилось эффектно и эмоционально, но это не рецепт хорошей результативности.
То есть надо наладить стабильное создание моментов, а это вряд ли быстрый процесс. И только после этого будет много голов. Так что будут ещё матчи, как в прошлом туре, когда и создали мало, и не забили.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
22 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
25 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
53 минуты назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
8 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
16 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
35 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
37 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Рекомендуем