МЛС. «Интер Майами» отыгрался с 0:2, победив «Орландо» (4:2). Месси сделал дубль

В регулярном чемпионате МЛС прошли очередные матчи.
В МЛС в ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука проиграла в гостях «Сан-Хосе» (0:2), «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова разошелся миром с «Коламбусом» (2:2).
В ночь на понедельник «Интер Майами» одержал на выезде волевую победу над «Орландо Сити» (4:2), отыгравшись с 0:2. На счету форварда гостей Лионеля Месси 2 гола в этом матче.
МЛС
Регулярный чемпионат
Пашалич Tiago Souza de Jesus Carvalho
Магуайр Tyrese Leandro Spicer
Nolan Michael Miller Теодоро
Орландо Сити
Крепо, Tahir Yazid Reid-Brown, Nolan Michael Miller, Брекало, Охеда, Пашалич, Ангуло, Colin Guske, Охеда, Дорси, Магуайр
Запасные: Теодоро, Justin Ellis, Tyrese Leandro Spicer, Yutaro Tsukada, Luis Otávio Costa de Aquino, Zakaria Taifi, Otero, Атуэста, Tiago Souza de Jesus Carvalho
Интер Майами:
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Мура, Брайт, Де Поль, Сеговия, Месси, Альенде, Бертераме
Запасные: Риос, Alexander Shaw, Лухан, Руис, Dániel Pintér, Фрэй, Моралес, Сильветти
Nikolas Diego Tsakiris Мари
Cooper Wyatt Sanchez Амадор
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даниэл, Джонс, Reid Roberts, Daniel Munie, Kikanovic, Leroux, Харкс, Ricketts, Nikolas Diego Tsakiris, Буда, Preston Judd
Запасные: Ромни, Гонсалес, Витор Коста, Мари, Скахан, Montali, Noel Arthur Coleman Buck, Fernandez, Вернер
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Эрнандес, Tomás Jacob, Альсате, Cooper Wyatt Sanchez, Лобжанидзе, Латте-Лат, Альмирон
Запасные: Хибберт, Амадор, Adrian Simon Gill, Муюмба, Edwards, Грегерсен, Тогаси, Бреннан, Миранчук
Сулейманов Taylor Calheira
Jacob Bartlett Kwaku Agyabeng
Ian Alexander James Miller
Спортинг Канзас Сити
Пулскамп, Wyatt Meyer, Ethan Andrew Bartlow, Ian Alexander James, Харрис, Сулейманов, Reid, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Davis, Йовелич
Запасные: Kwaku Agyabeng, Macielo Tschantret, Taylor Calheira, Кливленд, Африфа, Miller, Shane Donovan, Zamir Loyo Reynaga
Коламбус Крю:
Шульте, Амундсен, Камашо, Морейра, Sean Gregory Zawadzki, Хабрун, Арфстен, Эррера, Газдаг, Абу Али, Росси
Запасные: Буш, Tristan Alexander Brown, Чеберко, Cesar Ruvalcaba Perez, Сейдич, Тиаре, Owen Presthus, Бангура, Пикар
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лео Месси опять лучший игрок матча с отрывом!
То есть надо наладить стабильное создание моментов, а это вряд ли быстрый процесс. И только после этого будет много голов. Так что будут ещё матчи, как в прошлом туре, когда и создали мало, и не забили.