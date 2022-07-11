Кто самый надежный бомбардир? Исследуем голевой темп Левандовского, Роналду, Холанда и остальных

Вместе с графиками.

«Когда люди говорят о Левандовском, Суаресе, Кейне, Бензема, то называют их игроками мирового класса. А когда речь про мою результативность, то объяснение всегда такое: «Он просто в хорошей в форме», – жаловался Ромелу Лукаку еще прошлым летом, до возвращения в «Челси».

Если отбросить личную обиду, в этой фразе скрывается важный тезис: нападающего топ-класса отличает от остальных то, что он забивает стабильно, а не вспышками. Звучит как интересная тема для сравнения.

Почему бы не оценить стабильность лучших форвардов топ-5?

Сделать это не так сложно. Берем лучших бомбардиров топ-лиг за три года – все же один насыщенный сезон может быть случайностью, а место в топ-12 за трехлетний период – достижение. Так выглядит наш список для сравнения.

Дальше переносим их голевой темп на графики – для плавности кривых используем скользящую среднюю за 10 матчей. Учитываем все матчи, в которых игроки попадали в заявку. Сравниваем линии и ищем ответ на вопрос, справедливо ли обижается Лукаку.

Поехали!

Важно – на графиках в первую очередь стоит оценивать не резкость кривых (хотя и это тоже), а то, ниже каких значений они падают и сильно ли затягиваются эти падения. Для этого околонулевую зону (ниже 0,5 мячей за игру) мы подсветили цветом.

Возможно, графики отражают величие Левандовского даже ярче, чем отрыв в 27 голов от остальных. Почти три года он не опускался ниже уровня 0,8 мяча за игру и ни разу ниже 0,7 гола за матч. Да, в мае 2022-го с точки зрения результативности мы наблюдали худшую версию Левандовского за три года. Возможно, следствие потери мотивации.

Здесь уже земные масштабы. Кривая Чиро Иммобиле выглядит не очень стабильно, но обратите внимание, что ниже 0,5 гола за игру (вполне достойный показатель для форварда) он обычно опускается ненадолго раз-два за год. Правда, прошлый сезон – исключение. Ближе к концовке итальянец посыпался и дошел до нуля – примерно в тот момент «Лацио» вылетел из ЛЧ от «Баварии». Из всего списка такие пике позволял только Джейми Варди с 12-го места.

Криштиану Роналду падал ниже отметки в 0,5 голов четырежды за три сезона. Но если падения в «Юве» выглядят краткосрочно, то в «МЮ» случился настоящий кризис. Правда, суперзвезда вернулась в ритм ближе к финишу сезона – чтобы достать место в ЛЧ. Не получилось.

Килиан Мбаппе – импульсивность! На 5-10 матчей за сезон падает ниже отметки в 0,5 гола за игру, но затем взлетает. Особенность темпа – очень острые пики и резкие падения. Француз – уже давно топ-игрок, но чтобы стать легендой, нужно обрести стабильность.

Карим Бензема, кажется, провел лучший сезон в карьере. После легкой раскачки обрел устойчивость – так долго в районе 0,8-1 гола за игру он не держался давно, а затем вообще рванул в космос. За два года только дважды просел ниже показателя 0,5 гола за игру – и то ненадолго.

Мохамед Салах в предыдущие два сезона показывал удивительную стабильность – по голу в два матча почти весь год. Но в прошедшем сезоне картина изменилась – феноменальный старт, крепкая середина сезона и спад (компенсация за искры в начале?).

31-летним Бен-Йеддером из «Монако» вроде бы интересуется «Барселона», но по кривым видно, что он периодически затихает на продолжительный период.

По пиковой результативности Холанд, как и Бензема, допрыгивал до уровня Левандовского. В двух полноценных сезонах за «Боруссию» он только однажды свалился ниже отметки в 0,5 гола за игру – потрясающая стабильность для молодого нападающего. Но есть проблема – Холанд вылетает из строя чаще остальных, для топ-уровня нужно играть больше трех десятков матчей за сезон. Когда Холанд играет, он, возможно, второй бомбардир в мире после Левандовского.

В предыдущих сезонах Лео Месси терял и набирал форму постепенно, но все же амплитуда внушительная – даже в «Барсе» гулял между 0,4 и 1,2 гола за игру. Но ниже 0,5 мячей за игру в «Барсе» провалился ненадолго. А вот после летнего трансфера покатился. Как и Криштиану.

В предыдущие два года Харри Кейн быстро восстанавливался после спадов, в этом провел ниже отметки 0,5 суммарно почти треть сезона.

Надеемся, этот сезон – просто недоразумение, и пиковый Лукаку еще вернется.

Джейми Варди – самый нестабильный игрок из топ-12. Падения как правило длятся дольше, чем взлеты. Но есть некоторая закономерность – Варди хорош в начале сезона, а потом устает.

А теперь сравним всех на одной картинке

Вывод: если вы не робот Роберт Левандовски, забивать постоянно невозможно. По стабильности ему нет равных в мире. Периодические паузы вполне нормальны для любого другого форварда мира. Главное – минимизировать продолжительность спадов. И здесь предпочтительнее выглядят три игрока – Мбаппе, Бензема и Холанд.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; globallookpress.com