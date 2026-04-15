РФС утвердил график сезона-2026/27. Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля, РПЛ стартует 26-го
РФС утвердил график Мир РПЛ и FONBET Кубка России на сезон 2026/27.
Следующий сезон в России откроется матчем за OLIMPBET Суперкубок России, который пройдет 18 июля.
Матчи РПЛ пройдут с 26 июля 2026 года по 29 мая 2027-го.
Игры Пути РПЛ Кубка России, согласно проекту календаря, начнутся 5 августа, расписание Пути регионов будет опубликовано позднее. Суперфинал состоится 6 июня 2027 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал РФС
29 комментариев
Снова этот дурацкий формат кубка оставили. Надеялся, что вернутся к классическому.
это формат будет до тех пор, пока нас не вернут в еврокубки
А мне нравится! Больше хороших матчей!
финал чемпионата мира на разогреве старта рпл 26-27)) и то его затмит накануне наш суперкубок))
когда уже вернут старый формат кубка
Тег "Сочи" можно было и не ставить.
в добрый путь! пусть победит сильнейший!
Уже жду 👍
Задрали этим форматом кубка .
Чет рановато начинают, так на январь и февраль игр не хватит.
