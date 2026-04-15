РФС утвердил график сезона-2026/27. Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля, РПЛ стартует 26-го

РФС утвердил график Мир РПЛ и FONBET Кубка России на сезон 2026/27.

Следующий сезон в России откроется матчем за OLIMPBET Суперкубок России , который пройдет 18 июля.

Матчи РПЛ пройдут с 26 июля 2026 года по 29 мая 2027-го.

Игры Пути РПЛ Кубка России, согласно проекту календаря, начнутся 5 августа, расписание Пути регионов будет опубликовано позднее. Суперфинал состоится 6 июня 2027 года.