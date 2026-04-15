Илья Кутепов: «Спартак» навсегда останется народной командой. Когда забивали на выезде, взрывался почти весь стадион. Сомневаюсь, что у «Зенита» будет такая же армия фанатов»
– В последние годы ведутся споры о том, остается ли «Спартак» самой популярной и народной командой России. Согласны с тем, что клуб все еще в этом статусе?
– Да. Это продлится еще очень долго. «Спартак» навсегда останется народной командой. Этот клуб знают везде, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом.
Насколько я помню, когда мы приезжали в Краснодар, играли там как дома. Юра Газинский подходил, говорил: «Понять не могу, мы на выезде играем, что ли?» Когда мы забивали гол, взрывался почти весь стадион. Сомневаюсь, что у «Зенита» будет такая же армия болельщиков, – сказал экс-защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
