Фото
«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам». «Атлетико» после вылета «Барсы» из ЛЧ выложил фото поля «Метрополитано» – Флик жаловался на высоту газона перед игрой

«Атлетико» подшутил над жалобами «Барселоны» на состояние поля «Метрополитано» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридская команда прошла каталонцев в 1/4 финала по сумме двух матчей (2:0, 1:2).

Перед ответной игрой главный тренер «Барселоны» Ханси Флик жаловался на высоту травы и недостаточную увлажненность газона на домашнем стадионе «Атлетико». Сообщалось, что УЕФА обязался обеспечить высоту травы не более 26 миллиметров при максимально разрешенных регламентом 30 мм.

После ответного матча в англоязычном твиттере «Атлетико» была опубликована фотография поля «Метрополитано».

«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам», – говорится в сообщении клуба.

Фото: x.com/atletienglish/

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атлетико»
Не, смешнее был их пост с фотками игроков Атлетико в наушниках и очках с отсылкой на Леброна Джеймса. Не шарите)
А еще собака переодетая в льва🤣. Видел у них в инстаграме сегодня
Смейтесь , смейтесь !
А Флику в предыдущем туре основой удалось дома разорвать сам Эспаньол !
У этих монстров 12 матчей без побед - там все силы каталонские мальчики и оставили !
А кто бы мог в марте подумать, что с таким сложнейшим графиком именно атм выбьет барсу из 2 турниров.
Да в принципе кто угодно, Атлетико в матчах на вылет всегда заноза...
Особенно когда с января, почти скипаешь чемпионат. Ну хз хз.
Симеоне-ст. - Симеоне-мл. после игры:

Чувствуешь запах? Это скошенная трава, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю запах скошенной травы поутру. Однажды мы косили траву, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я вышел на поле. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего бчкашника. Но запах! Весь стадион был им пропитан. Это был запах… победы!
У Атлетико классные СММ-щики, давно замечено. И команда классная 🤓
С заслуженной победой!
подполковник Килгор оценил 👍
Со многими здесь согласен. Не в грубых, кончено формах, но действительно, все по делу. Нужно было не жаловаться до игры, не ныть на какие либо причины, а в матче решать вопросы выхода, делать результат. А так, все объективно, увы. . И сами стали объектом насмешек и рузальтата не достигли. Сидим, обтекаем. Чего уж.. За Барселону с детства. А запах скошенной травы и правда обалденный.
Флик не жаловался, он попросил соблюдать регламент УЕФА. Газон 30мм при норме 26 это не нытьё, это правила. А пацаны верили в ремонтаду и к 24-й минуте вели 2:0 на Метрополитано, что в этом плохого? Показали больше чем достаточно. Или им в 18 лет ещё и в инсте молчать? Это юность, эмоции и характер, мы вроде за это футбол и любим, разве нет? Обтекать не надо, надо смотреть что реально было в матче, а не восхищаться СММщиками Атлетов.
"I love the smell of napalm in the morning" Apocalypse now 1979
И сниться нам трава трава у дома
