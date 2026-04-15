«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам». «Атлетико» после вылета «Барсы» из ЛЧ выложил фото поля «Метрополитано» – Флик жаловался на высоту газона перед игрой
Мадридская команда прошла каталонцев в 1/4 финала по сумме двух матчей (2:0, 1:2).
Перед ответной игрой главный тренер «Барселоны» Ханси Флик жаловался на высоту травы и недостаточную увлажненность газона на домашнем стадионе «Атлетико». Сообщалось, что УЕФА обязался обеспечить высоту травы не более 26 миллиметров при максимально разрешенных регламентом 30 мм.
После ответного матча в англоязычном твиттере «Атлетико» была опубликована фотография поля «Метрополитано».
«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам», – говорится в сообщении клуба.
Фото: x.com/atletienglish/
Кто выиграет Лигу чемпионов?35804 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атлетико»
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А Флику в предыдущем туре основой удалось дома разорвать сам Эспаньол !
У этих монстров 12 матчей без побед - там все силы каталонские мальчики и оставили !
Чувствуешь запах? Это скошенная трава, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю запах скошенной травы поутру. Однажды мы косили траву, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я вышел на поле. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего бчкашника. Но запах! Весь стадион был им пропитан. Это был запах… победы!
С заслуженной победой!