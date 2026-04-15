«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам». «Атлетико» после вылета «Барсы» из ЛЧ выложил фото поля «Метрополитано» – Флик жаловался на высоту газона перед игрой

«Атлетико» подшутил над жалобами «Барселоны» на состояние поля «Метрополитано» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридская команда прошла каталонцев в 1/4 финала по сумме двух матчей (2:0, 1:2).

Перед ответной игрой главный тренер «Барселоны» Ханси Флик жаловался на высоту травы и недостаточную увлажненность газона на домашнем стадионе «Атлетико». Сообщалось, что УЕФА обязался обеспечить высоту травы не более 26 миллиметров при максимально разрешенных регламентом 30 мм.

После ответного матча в англоязычном твиттере «Атлетико » была опубликована фотография поля «Метрополитано ».

«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам», – говорится в сообщении клуба.

