  • Пети недоволен игрой «ПСЖ» против «Ливерпуля»: «Они выстояли благодаря Сафонову и Маркиньосу. Витинья, Хвича – все исчезли. Дембеле в единственной опасной контратаке выключил «Энфилд»
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал игру «ПСЖ» в ответном четвертьфинале ЛЧ против «Ливерпуля» (2:0, 2:0 – первый матч). 

«Меня не впечатлило. В первом тайме «ПСЖ» играл на равных с «Ливерпулем». Во втором тайме команда была недалека от того, чтобы проиграть, но выстояла благодаря Сафонову и Маркиньосу, который, на мой взгляд, сыграл просто великолепно. «Ливерпуль» обрушился на них как гром, и это напомнило мне матч против «Астон Виллы» в прошлом году, только без голов. Лично мне «ПСЖ» показался тревожным.

В течение 25 минут во втором тайме я вообще не видел «ПСЖ». Дембеле в единственной по-настоящему опасной контратаке выключил «Энфилд». Я не видел Витинью, не видел полузащитников, Хвича Кварацхелия… они все исчезли. В течение 25 минут исчезли все. Они теряли все мячи, ничего не делали. Я никогда не видел, чтобы «ПСЖ» так страдал», – сказал Пети. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Про Кварацхелию не согласен. Он сзади очень хорошо отрабатывал. И в обеих голевых атаках, если не ошибаюсь, поучаствовал. Он меня приятно удивил.
Запомнилось, как один раз из защиты выходили через пас пяткой от Хвичи как раз. Очень изящно выглядело.
Матвей в раме, все спокойны, без напряга.
В эконом-режиме сыграли, тем более, зная, что за спиной стена
Пети похвалил Сафонова? Во франции есть медведи? Если есть, то они в опасности
Почему они могут быть в опасности?
По мне Дембеле в первом тайме только и портил игру ПСЖ . Там не успел , там офсайд , там партнёра обокрал . А Хвинча молодец ! Постоянно остроту нагнетал , в защите отрабатывал , сколько фолили на нём ! Мотя вообще Высший класс с Макиньесом вместе !
Да никто не исчезал, играли по счёту. Кварацхелия голевой отдал и во втором голе предголевую, крутился по всему полю. Сафонов реально тащил, по этому в глаза бросался.
Натиск во втором тайме был, но когда Дембеле в одной из редких контратак (если не первой у ПСЖ за весь второй тайм) спокойно положил мяч в угол, тут прям почувствовался класс. Да и ещё пару раз были моменты, когда Мамардашвили был обыгран. Да и какие-то прям неберущиеся удары Ливерпуль не нанёс. С такой слабой атакой мерсисайдцев у парижан не было повода паниковать (за исключением разве что момента с незасчитанным пенальти), имея столь надёжного вратаря в воротах. В общем, Ливерпуль сейчас просто ниже уровнем
Опять эти нелепые разговоры про вратарей, которые тащат и типа это плохой сигнал. В этом суть их работы, в этом суть команды, что когда атака не может, то оборона и голкипер страхуют. А когда они ошибаются, то надо уже нападению выручать

И псж именно, что команда. Плохой матч провел витинья, но пачо, маркиньос и сафонов подстраховали. А еще речь про Ливерпуль на энфилде, там никому не бывает просто играть
Я конечно тот ещё эксперт, но считаю что вратарь это последний шанс не пропустить и если вратарю приходится тащить, то недоработки полевых. Потому что когда-то потащит, когда-то нет, а в другой раз рикошет и гол, и никакой вратарь не поможет.

В этом плане первый матч ПСЖ-ЛФК был образцовым.
Никогда не понимал в чём смысл этого нытья. Команда ведёт 2-0. Если бы пропустили гол и дальше бы фигней страдали, то может быть и можно было задавать какие-то вопросы. А так счёт 2-0. Атаки ответные тоже проводят, то что Ливерпуль прижал на какое то время, ну норм. Артета так находил периоды времени, когда Арсенал доминировал над всеми, да иногда эта доминация 15-20 минут была, но можно же говорить, что доминировали. Если ты доминируешь и не забиваешь, ну и нафига? Главное результат. ПСЖ планирует выиграть ЛЧ, а не победить Ливерпуль как можно крупнее. Надо беречь игроков. Может маленьким девочкам и нравятся клубы, которые стараются всегда играть на максимуме, но когда смотришь футбол уже лет 30, то понимаешь, что играя на максимуме сляжешь с травмами и потом в важнейших матчах сезона будешь без половины состава и что тебе это даст? Ну ты проиграешь. По этому ПСЖ молодцы, что не парятся и подводят своих лидеров к финальным матчам.
ПСЖ играет ровно так, как нужно. Они по сути отдыхали в этом матче. Если бы Ливерпуль забил, то я уверен, что ПСЖ включился бы на полную
А я вот наоборот доволен. ПСЖ наконец-то побеждает не только в тех матчах, где всё идёт в его пользу, но и тогда, когда надо перетерпеть, отбиться.
Экитике выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2026. У форварда «Ливерпуля» и Франции, вероятно, разрыв ахилла, он может пропустить 9 месяцев (RMC Sport)
15 апреля, 08:55
Уорнок об Исаке против «ПСЖ»: «Его вообще не было видно. Он не хотел вступать в борьбу с Маркиньосом»
15 апреля, 04:29
