Пети недоволен игрой «ПСЖ» против «Ливерпуля»: «Они выстояли благодаря Сафонову и Маркиньосу. Витинья, Хвича – все исчезли. Дембеле в единственной опасной контратаке выключил «Энфилд»

Пети о «ПСЖ» против «Ливерпуля»: они выстояли благодаря Сафонову и Маркиньосу.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал игру «ПСЖ» в ответном четвертьфинале ЛЧ против «Ливерпуля » (2:0, 2:0 – первый матч).

«Меня не впечатлило. В первом тайме «ПСЖ» играл на равных с «Ливерпулем». Во втором тайме команда была недалека от того, чтобы проиграть, но выстояла благодаря Сафонову и Маркиньосу , который, на мой взгляд, сыграл просто великолепно. «Ливерпуль» обрушился на них как гром, и это напомнило мне матч против «Астон Виллы» в прошлом году, только без голов. Лично мне «ПСЖ» показался тревожным.

В течение 25 минут во втором тайме я вообще не видел «ПСЖ». Дембеле в единственной по-настоящему опасной контратаке выключил «Энфилд». Я не видел Витинью, не видел полузащитников, Хвича Кварацхелия … они все исчезли. В течение 25 минут исчезли все. Они теряли все мячи, ничего не делали. Я никогда не видел, чтобы «ПСЖ» так страдал», – сказал Пети.