Муссо о словах Рафиньи после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Им не назначили 3 пенальти, не дали 4 красные, говорить об ограблении нельзя. «Атлетико» победил на поле»

Муссо о словах Рафиньи: против «Барсы» не назначили 3 пенальти.

Вратарь «Атлетико» Хуан Муссо отреагировал на критику судейства со стороны Рафиньи после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Атлетико » обыграл «Барселону» в 1/4 финала по сумме двух матчей (2:0, 1:2). После ответной игры Рафинья, пропускавший матч из-за травмы, раскритиковал работу главного арбитра встречи Клемана Тюрпена : «Это ограбление, с судейством было много проблем» .

«Похоже, что в их ворота не назначили три пенальти и не дали им четыре красных карточки. Нельзя говорить об ограблении.

Я понимаю, о чем говорит Рафинья, я понимаю, что мог бы сказать любой другой человек – я уважаю мнение каждого, но давайте не будем говорить об ограблении, ведь легче от этого не станет. Мы победили на поле, обыграли их на выезде со счетом 2:0. К сожалению, [фол] последнего игрока в футболе – это красная карточка», – сказал Муссо.