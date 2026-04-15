  Муссо о словах Рафиньи после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Им не назначили 3 пенальти, не дали 4 красные, говорить об ограблении нельзя. «Атлетико» победил на поле»
Муссо о словах Рафиньи после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Им не назначили 3 пенальти, не дали 4 красные, говорить об ограблении нельзя. «Атлетико» победил на поле»

Вратарь «Атлетико» Хуан Муссо отреагировал на критику судейства со стороны Рафиньи после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Атлетико» обыграл «Барселону» в 1/4 финала по сумме двух матчей (2:0, 1:2). После ответной игры Рафинья, пропускавший матч из-за травмы, раскритиковал работу главного арбитра встречи Клемана Тюрпена«Это ограбление, с судейством было много проблем».

«Похоже, что в их ворота не назначили три пенальти и не дали им четыре красных карточки. Нельзя говорить об ограблении.

Я понимаю, о чем говорит Рафинья, я понимаю, что мог бы сказать любой другой человек – я уважаю мнение каждого, но давайте не будем говорить об ограблении, ведь легче от этого не станет. Мы победили на поле, обыграли их на выезде со счетом 2:0. К сожалению, [фол] последнего игрока в футболе – это красная карточка», – сказал Муссо.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35803 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Мастера заголовков за работой. Как можно было сократить слова так, чтобы они приняли ровно противоположный смысл?)
Легко говорить о победе на поле, когда в двух матчах буквально все спорные решения судьи трактуются в твою пользу👍
Ответ Raindrop Drop Top
Слезами секты бчк доволен
Ответ Александр Борисов
Посмотрим на болельщиков Реала сегодня
Да, судьи были немного лояльнее к Атлетико. Но лишь немного. Никакого убийства или ограбления Барсы со стороны судей не было. Тут имеется лишь 1-2 спорных решений за две игры, и все
Ответ Фанат Ференцвароша
которые напрямую повлияли на результат
Ответ Станислав Л
Комментарий скрыт
ну да, Ольмо акцентировано в спину в штрафной толкают - ничего. Далее здоровенный серлот валится от небольшого толчка в спину, когда наперерез несется второй защитник Барсы - это, конечно же, красная. Согласен, что Барса могла и должна была побеждать на поле, но отрицать непоследовательное судейство и то, что оно помогло именно Атлетико, нельзя
Ответ ra1n
По пенальти согласен. Но более чистую красную сложно придумать.
Ответ ra1n
Боже, вы даже фамилию игрока с маленькой буквы пишете. А факт того, что следствием падения стал контакт в ногах, почему-то упорно игнорируется)
Атлетико победил на поле играя в 13-м)
Ковач и Тюрпен с отрывом лучшие игроки Атлетико в этих матчах.
Судейское позорище невероятное.
Фол последнего игрока Льоренте это кк, но судья даже фол не свистнул
а умышленная задержка руками наказывается? судя по этим двум матчам нет
Это вообще бред.
Если защитник бегущий наперегонки с нападающим чуть его задевает, то 2 красные Барсе.
Если вратарь срубает нападающего ударом бутсы по лицу, то ни пенальти ни красной нет, Атлетико прощен. :)
Ответ Андрей С._1116709651
Это другое, в лицо бутсой по инерции было, и вообще вратарь не хотел. Оправдать👍
