А где сейчас Кариус? Он пятый вратарь «Ливерпуля», зато мощно раскачался

После финала-2018 мало хорошего.

Лорис Кариус – главный антигерой финала ЛЧ-2017/18 между «Реалом» и «Ливерпулем». Две ошибки немецкого вратаря в простых ситуациях лишили английскую команду шансов на победу.

Раз.

Два.

После игры Кариус искренне раскаивался.

«Сейчас не чувствую ничего. Сегодня я проиграл матч для своей команды. Ощущаю вину перед всеми. Приношу извинения, прошу у команды прощения, у клуба в целом. Ошибки дорого нам стоили. Если бы я мог вернуться назад во времени, сделал бы это.

Мне просто жаль мою команду. Знаю, что сегодня я утянул их вниз. Сейчас очень тяжело. Но это жизнь вратаря», – описал эмоции голкипер.

После матча ходили разговоры, что ошибки Кариуса были спровоцированы столкновением Лориса с Серхио Рамосом – Sport Bild сообщил, что вратарь доигрывал матч с сотрясением мозга. Но поиски причин чудовищных ошибок довольно быстро исчезли – как и Кариус из состава «Ливерпуля».

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Уже в июле 2018-го «Ливерпуль» купил Алиссона за рекордные на тот момент 72,5 млн евро – стало очевидно, что Лорис больше не будет первым номером. В конце августа немец на правах аренды перешел в «Бешикташ».

В Турции Лорис провел два года и сыграл 67 матчей, в которых пропустил 95 голов. Там тоже не обошлось без ошибок. В 2019 году в матче Лиги Европы со «Слованом» Кариус не рассчитал с выходом и махнул головой мимо мяча. Как и в финале Лиги чемпионов, после глупой ошибки Кариус совсем поплыл – дальше пропустил еще три. Второй залетел в ближний, в ситуации с третьим – потерял ворота при подаче с углового.

В конце сезона-2019/20 «Бешикташ» все понял и расторг контракт с немецким вратарем – тот вернулся в «Ливерпуль». Проведя предсезонку с командой Клоппа, Кариус снова уехал в аренду – на этот раз в берлинский «Унион». Одновременно с этим он переосмысливал роковые ошибки в финале ЛЧ.

«Это было два года назад. С того момента я сыграл больше 60 матчей. Я в «Унионе», чтобы показывать свои лучшие стороны. Конечно, меня долго не было в Германии, но это не играет никакой роли. Это случилось давно. Единственные, кто хотят про это говорить, – журналисты. Мне это уже наскучило», – рассуждал кипер.

В «Унионе» вратарь не был основным и долго не продержался. Уже в феврале 2021 года Bild писал, что берлинцы хотят вернуть Кариуса в «Ливерпуль», но Лорис все же доиграл сезон, проведя лишь пять матчей.

Клопп называл четырех вратарей «Ливерпуля». Кариус не попал в список

После этого немец вернулся в Англию, но Клоппу ожидаемо не пригодился. В январе этого года Юрген объяснял: «Кариус не делает абсолютно ничего плохого, он в очень хорошей форме. Он усердно тренируется и полностью отдается делу. В начале сезона мы приняли решение, что Лориус будет искать новый клуб, но этого не произошло.

Алиссон – наш первый номер, Келлехер – второй, Адриан – третий, Питалуга – четвертый. Мы никогда не были в ситуации, когда нам приходилось бы использовать пятого. Я желаю Лорису всего наилучшего, и он найдет клуб, сейчас или летом, и после этого он пойдет дальше, я уверен».

Зато в свободное от игр время Кариус налег на занятия в тренажерке – зацените его роскошную форму:

Контракт немца с «Ливерпулем» истекает в июне этого года – продлевать его никто не собирается. Возьмет ли хоть один клуб из топ-5 европейских лиг настолько проблемный актив – большой вопрос.

Фото: instagram.com/loriskarius; globallookpress.com/Christophe Gateau/dpa, Bernd Feil/M.i.S., Paul Chesterton/imago sportfotodienst; East News/Metin Pala / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM, AFP PHOTO / FRANCK FIFE