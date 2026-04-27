Гризманн первым в «Атлетико» забил 50 голов в Ла Лиге на «Метрополитано»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн поразил ворота «Атлетика» в домашнем матче чемпионата Испании (3:2).
35-летний француз первым в истории мадридского клуба забил 50 голов в Ла Лиге на новом стадионе «Атлетико» – «Метрополитано».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Atletico Universe
Гризманн символ Атлетико
И немного лейтенант Месси
Увы но своим переходом в Барселону подпортил себе репутацию, легендами можно назвать Габи, Годин, или ныне играющих Коке, Хименес, Облак
